Tottenham, 1882 yılında Londra'da kuruldu! Galatasaray ile Avrupa Ligi'nde karşılaşacak

04 Kasım 2024 14:00 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 14:37

UEFA Avrupa Ligi'nde dördüncü hafta maçları kapsamında temsilcimiz Galatasaray, Tottenham ile karşı karşıya gelecek. Maçın başlamasına sayılı günler kala Tottenham'ın hangi ülkenin takımı olduğu gündeme geldi.

Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden takımlarımızdan Galatasaray, 7 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te RAMS Park'ta Tottenham ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın tarihinin yakınlaşmasıyla birlikte taraftarlar tarafından Tottenham'ın hangi ülkenin takımı olduğu merak edilmeye başlandı.

TOTTENHAM HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Tottenham, 5 Eylül 1882 tarihinde İngiltere'nin Londra şehrinin kuzeyinde kuruldu.

UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı kazanan ilk İngiliz takımı olan Tottenham iç saha maçlarını 62 bin 62 kişilik kapasiteye sahip Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynuyor.

Logosunda futbol topuna tünemiş bir horoz bulunan kulübün ana renkleri ise lacivert ve beyazdır.

Arsenal ile uzun yıllardır rekabet halinde olan Tottenham'ın, 2 Premier Lig, 8 FA CUP, 4 EFL CUP, 7 FA Community Shield, 2 UEFA Avrupa Ligi, 1 UEFA Galipler Kupası şampiyonluğu bulunuyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise şampiyonluğu bulunmayan kulüp sadece 2018-2019 yılları arasında final oynadı.

TOTTENHAM PUAN DURUMU

Tottenham bu sezon Premier Lig'de oynadığı 10 karşılaşmanın 5'inde galibiyet, 4'ünde mağlubiyet ve 1'inde beraberlik aldı.

Premier Lig'de 16 puan ile yedinci sırada yer alan Tottenham, sezon boyunca 22 kere fileleri havalandırdı ve kendi kalesinde sadece 11 gol gördü.

Ligde oynadığı son 5 karşılaşmada ise İngiliz ekibi, 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.