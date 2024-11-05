Galatasaray Osimhen'in bonservisini alacak! Yönetim çalışmalara başladı

05 Kasım 2024 10:19 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 10:29

Galatasaray, Napoli'den 1 yıllığına kiraladığı başarılı forvet oyuncusu Victor Osimhen'in bonservisini almak için çalışmalara başladı. Dün akşam yayınlanan futbol programında konuşan Sinan Engin; Galatasaray'ın genç oyuncuyu Napoli'den almak için çalışmalara başladığını ifade etti.

Galatasaray'ın sezon başında İtalya'nın Napoli takımından kiraladığını Victor Osimhen için transfer çalışmalarına başlandı. Nijeryalı genç golcü için teklif yapmaya hazırlanan bir diğer takım ise Chelsea olduğu söylendi. Victor Osimhen'in Galatasaray ile olan uyumluluğu ve takıma hızlı şekilde adapte olması, oyuncunun tercihini de etkileyecek. Dün akşam yayınlanan bir spor programında konuşan Sinan Engin de, Galatasaray yönetiminin Osimhen'in bonservisini almak için çalışmalara başladığını ifade etti.

OSİMHEN İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI!

Galatasaray yönetimi, Nijeryalı genç forvet oyuncusunun bonservisini almak için çalışmalara başladı. Victor Osimhen'in 100 milyon Euro'luk transfer ücretini düşürmeye çalışan GS yönetimi Napoli yönetimiyle görüşmeleri sürdürüyor.

Oyuncunun da Galatasaray'da kalmak istemesi, yönetimin bonservis ücretini düşürme isteğinde etkili olacak.

CHELSEA OSİMHEN'DE ISRARCI

25 yaşındaki genç golcünün yeni sezonda hangi takımın oyuncusu olacağı merakla bekleniyor. Napoli'de istediği kadar süre alamayan Victor Osimhen; Galatasaray'da kalmak istiyor ancak, İngiliz devi Chelsea, Napoli'nin oyuncu için istediği 100 milyon Euro'yu vermek için hazır olduklarını ifade etti.

Nijeryalı genç golcünün transfer süreci önümüzdeki günlerde netleşecek.