Bugün Galatasaray’ın maçı var mı? Avrupa Ligi’nde mücadelesi devam ediyor

12 Aralık 2024 11:47 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 11:55

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ederken Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ligde Türkiye'yi temsil ediyor. Sarı kırmızılı ekip Malmö ile mücadele edecek. Taraftarlar ise bugün GS'nin maç programını araştırdı.

12 Aralık maç programına göre karşılaşmaların saati netleşti

12 Aralık maç programına göre karşılaşmaların saati netleşti

Dünyanın yakından takip ettiği Avrupa Ligi​'nde yarış sürerken 12 Aralık maç programı duyuruldu. Taraftarın heyecanla beklediği Malmö - Galatasaray​ maçına kısa süre kala bugünün takvimi de gündeme geldi.

BUGÜN GALATASARAY'IN MAÇI VAR MI?

12 Aralık Perşembe günü maç programına göre Galatasaray'ın bugün maçı var. GS, Malmö ile 20.45'te sahaya çıkacak.

Sarı kırmızılı ekip, 21 Ocak'ta Dinamo Kiev ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nda karşılaşacak.

30 Ocak tarihinde ise Ajax ile Johan Cruijff Arena'da mücadele edecek.

Avrupa Ligi'nde oynanacak olan karşılaşma Malmö Stadı'nda oynanacak. Maçın hakemi John Brooks olurken yardımcılıklarını Simon Bennett ile Daniel Robathan yapacak.

VAR hakemi ise Jarred Gillett olacak.

BU AKŞAM GS MAÇINDA KİMLER YOK?

12 Aralık akşamı oynanacak olan karşılaşmada Victor Osimhen, Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz, Ismail Jakobs, Yusuf Demir ve Kaan Ayhan forma giymeyecek.

Roland Sallai ise UEFA listesinde yer almamasından dolayı maça çıkmayacak.

GALATASARAY MALMÖ KAMP KADROSU

Bu akşam oynanacak olan maçın kamp kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Fernando Muslera, Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Ali Yeşilyurt, Berat Luş, Yalın Dilek, Efe Akman, Metehan Baltacı.