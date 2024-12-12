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Galatasaray Çağdaş Faktoring'ten Kızılyıldız zaferi!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
12 Aralık 2024 00:09 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 00:16
Galatasaray Çağdaş Faktoring&#039;ten Kızılyıldız zaferi!

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turunda Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kızılyıldız takımını 95-72 mağlup etti.

Galatasaray​ Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında konuk olduğu Sırbistan​'ın Kızılyıldız​ takımını 95-72 mağlup etti.

Başkent Belgrad​'daki Zeleznik Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 29-21 üstün tamamlayan sarı-kırmızılılar, soyunma odasına 54-31 önde gitti. İkinci yarıda üstün oyununu devam ettiren Galatasaray Çağdaş Faktoring, son çeyreğine 74-52 üstün girdiği maçtan 95-72 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın rövanşı, 18 Aralık Çarşamba günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

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Kaynak: tgrthaber.com
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