Galatasaray Çağdaş Faktoring'ten Kızılyıldız zaferi!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
12 Aralık 2024 00:09 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 00:16
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turunda Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kızılyıldız takımını 95-72 mağlup etti.
Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında konuk olduğu Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını 95-72 mağlup etti.
Başkent Belgrad'daki Zeleznik Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 29-21 üstün tamamlayan sarı-kırmızılılar, soyunma odasına 54-31 önde gitti. İkinci yarıda üstün oyununu devam ettiren Galatasaray Çağdaş Faktoring, son çeyreğine 74-52 üstün girdiği maçtan 95-72 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın rövanşı, 18 Aralık Çarşamba günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
Kaynak: tgrthaber.com