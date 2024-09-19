Bugün 19 Eylül Gaziler Günü olması sebebiyle bayrak asıldı

19 Eylül 2024 11:02 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 11:08

TBMM tarafından 19 Eylül 1921 günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Gazilik ve Mareşallik unvanı verilmişti. Ülkemizde her yıl 19 Eylül günü Gaziler Günü olarak çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Sakarya Meydan Savaşı'nın başarıyla sonuçlanmasının ardından 1921 yılında TBMM​, Mustafa Kemal Atatürk​'e Mareşal rütbesi ve Gazi unvanı verildi.

19 Eylül günü ise Gaziler Günü olarak kutlanıyor.

BUGÜN NEDEN BAYRAK ASILDI 19 EYLÜL?

Her sene anma törenleri ve etkinlikleri ile kutlanan Gaziler Günü bu yıl Perşembe gününe denk geldi. 19 Eylül Gaziler Günü olması nedeniyle sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yapılıyor ve bayraklar asılıyor.

GAZİLER GÜNÜNDE BAYRAK ASILIR MI?

Ülkemizde her yıl kutlanan 19 Eylül gününde balkonlara bayrak asılabilir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü günü gibi olan birçok özel tarihte bayrak asılabilir.

19 EYLÜL BUGÜN NE GÜNÜ, ÖNEMİ NEDİR?

19 Eylül 1921'de TBMM, Mustafa Kemal Paşa'ya, "Mareşal" rütbesi ile "Gazi" unvanı verdi. Bu nedenle bu özel günde çeşitli anma programları düzenleniyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bu özel günü sosyal medya hesabından şu açıklama ile kutladı:

"Meclisimiz tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazi ve Müşir' unvanı verilişinin yıl dönümünü ve Gaziler Günü'nü kutluyor; ahirete irtihal eden gazilerimizi rahmetle anıyor, yaşayanlara sağlık ve huzurlu bir ömür diliyorum."