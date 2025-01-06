Bugün hangi maçlar var? 6 Ocak karşılaşma programına göre İtalya Süper Kupa finali oynanacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

06 Ocak 2025 15:03 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 15:24

Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçları hafta sonu tamamlandı. 6 Ocak 2024 Pazartesi günü oynanacak olan karşılaşmaların saati ve kanalı belli oldu. Bu akşam İtalya Süper Kupa finali kapsamında Inter ile Milan karşı karşıya gelecek.

TFF 1. Lig, Premier Lig, İtalya Süper Kupa ve İspanya Kral Kupası'nda maçlar devam ediyor. 6 Ocak 2025 Pazartesi günü oynanacak olan karşılaşmaların saati belli oldu. BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR 6 OCAK? Bugün İtalya Süper Kupa Finali kapsamında milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu​'nun forma giydiği Inter​ ile Milan​, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad​'da karşı karşıya gelecek. Tek maç sisteminde oynanacak olan karşılaşmayı kazanan takım süper kupanın sahibi olacak. 6 Ocak 2025 Pazartesi akşamı oynanacak olan bütün karşılaşmaların saati ve kanalı ise şöyle: TFF 1. Lig 20:00 Sakaryaspor - Gençlerbirliği | beIN Sports 2 - Tabii - TRT Spor İspanya Kral Kupası (Son 32 Turu) 21:00 Deportiva Minera - Real Madrid | Tivibu Spor 1 İtalya Süper Kupa Final 22:00 Inter-Milan | TRT 1 Premier Lig 23:00 Wolverhampton - Nottingham Forrest | beIN Sports 3 İlgili Haberler Dep Minera-Real Madrid maçında Arda Güler oynayacak mı? Ancelotti'den Arda Güler açıklaması