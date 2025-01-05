Dep Minera-Real Madrid maçında Arda Güler oynayacak mı? Ancelotti'den Arda Güler açıklaması

05 Ocak 2025 16:41 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 16:42

İspanya Kral Kupası son 32 mücadeleleri kapsamında Dep Minera ile Real Madrid karşılaşmada karşı karşıya gelecek. Son zamanlarda oynanan mücadelelerde süre bulamayan Arda Güler'in Dep Minera-Real Madrid maçında oynayıp oynamayacağı ise gündem oldu. Ancelotti karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu ilk 11'de başlayabilir.

Arda Güler, Gibi setini ziyaret etti!

Arda Güler, Gibi setini ziyaret etti!

Real Madrid​ yarın (6 Ocak 2025 Pazartesi) İtalya Kral Kupası son 32 mücadeleleri kapsamında Dep Minera ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın öncesinde eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti​ açıklama yaptı.

Ancelotti'nin yaptığı açıklamaların ardından Arda Güler'in Dep Minera-Real Madrid maçında oynayıp oynamayacağı gündem oldu.

ARDA GÜLER​ DEP MİNERA-REAL MADRİD MAÇINDA OYNAYACAK MI?

İtalya Kral Kupası kapsamında oynanacak olan Dep Minera karşılaşması öncesinde konuşan Ancelotti, karşılaşmada bu sezon süre bulamayan oyunculara yer vereceğini ifade etti.

Kalede Thibaut Curtois yerine Andriy Lunin'in oynayacağını belirten teknik adamın milli futbolcu Arda Güler'i de ilk 11'de başlatması bekleniyor.

Real Madrid'in bu sezon kaçırdığı penaltılara da değinen Ancelotti kimin kullanacağı ile ilgili yaptığı açıklamada "Buna her maçtan önce karar vereceğim. Vinicius Junior, Bellingham, Mbappe, Modric veya Arda Güler olabilir. Bakalım nasıl hissedeceğim" dedi.

Ancelotti'nin son yaptığı açıklamaların ardından milli futbolcu Arda Güler'in maçlarda daha fazla süre alacağı iddia edildi.

DEP MİNERA-REAL MADRİD MUHTEMEL 11

Ancelotti'nin yaptığı açıklamalardan sonra Real Madrid'in karşılaşmada Arda Güler'in yanı sıra Endrick ve Garcia gibi oyuncularla başlaması bekleniyor.

Maçın muhtemel 11'leri ise şöyle:

Dep Minera: Martinez; Mas, Monty, Vera; Heredero, Pujante, Petcoff, Britos, Pipo; Perdomo, Ferron

Real Madrid: Lunin; Vazquez, Asencio, Vallejo, Garcia; Ceballos, Tchouameni; Brahim, Modric, Guler; Endrick