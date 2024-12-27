Arda Güler Fenerbahçe'yi ziyaret etti!

27 Aralık 2024 20:00 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 20:20

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'yi ziyaret etti.

Kemal Özdeş tekrar MKE Ankaragücü ile anlaşmaya vardı!

Kemal Özdeş tekrar MKE Ankaragücü ile anlaşmaya vardı!

İspanyol devi Real Madrid​ forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler​, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe​'ye ziyarette bulundu.

Bu sezon Real Madrid ile 21 maça çıkan Arda 1 gol atarken 3 asiste imza atmayı başardı.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'de 51 karşılaşmaya çıkan Arda, 9 gol kaydederken 10 asist üretti. 6 Temmuz 2023 tarihinde ise Fenerbahçe'den ayrılan Arda, Şampiyonlar Ligi kazanacağı Real Madrid'e imza atmıştı. Madrid temsilcisi bu transfer için sarı-lacivertli kulübe 20 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.