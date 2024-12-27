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Arda Güler Fenerbahçe'yi ziyaret etti!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
27 Aralık 2024 20:00 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 20:20
Arda Güler Fenerbahçe&#039;yi ziyaret etti!

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'yi ziyaret etti.

İspanyol devi Real Madrid​ forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler​, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe​'ye ziyarette bulundu.

Bu sezon Real Madrid ile 21 maça çıkan Arda 1 gol atarken 3 asiste imza atmayı başardı.

Arda Güler Fenerbahçe'yi ziyaret etti! - 1. Resim

FENERBAHÇE KARİYERİ

Altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'de 51 karşılaşmaya çıkan Arda, 9 gol kaydederken 10 asist üretti. 6 Temmuz 2023 tarihinde ise Fenerbahçe'den ayrılan Arda, Şampiyonlar Ligi kazanacağı Real Madrid'e imza atmıştı. Madrid temsilcisi bu transfer için sarı-lacivertli kulübe 20 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

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Kaynak: tgrthaber.com
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