Bugün hangi maçlar var netleşti! 6 Ağustos Avrupa’da maç programı

Dünyanın her yerinden takip edilen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarış devam ediyor. Fenerbahçe'nin eleme turunda Feyenoord ile karşılaşmasına kısa süre kala bugün maç var mı sorusunun da cevabı belli oldu.
Liglerde sezon arası boyunca takımlar hazırlık maçları ve çeşitli çalışmalarlara antrenmanlarını sürdürdü. UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Feyenoord ile Fenerbahçe bugün karşılaşacak. İşte 6 Ağustos bu akşamın maç programı:
Norveç 1. Ligi
Sogndal - Hodd | 19:00
Asane - Lyn Oslo | 20:00
Egersund - Lilleström | 20:00
Ranheim - Moss | 20:00
Raufoss - Kongsvinger | 20:00
Skeid - Mjondalen | 20:00
Stabaek - Aalesund | 20:00
Start - Odd | 20:00
Hazırlık Maçı
Arsenal - Villarreal | 20:00 | Yayın Yok
Real Betis - Como | 21:30 | TRT Spor
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Salzburg - Club Brugge | 20:00
Feyenoord - Fenerbahçe | 22:00 | S Sport, S Sport Plus
UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme
Rigas Skola - Kuopion | 20:00
6 Ağustos Çarşamba günü maç programına göre Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Feyenoord ile karşılaşacak. Sarı lacivertli ekip UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Hollanda'nın Feyenoord ekibine konuk olacak.