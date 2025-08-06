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 | Sumru Tarhan

Bugün hangi maçlar var netleşti! 6 Ağustos Avrupa’da maç programı

Bu akşamın maç programı belli oldu. Liglerde sezon arası devam ederken hazırlık maçları ve Avrupa maçları devam ediyor. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği UEFA organizasyonlarına göre bu akşam hangi maçlar var netleşti.

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Bugün hangi maçlar var netleşti! 6 Ağustos Avrupa’da maç programı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 11:18
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 11:18

Dünyanın her yerinden takip edilen 'nde yarış devam ediyor. 'nin eleme turunda ile karşılaşmasına kısa süre kala bugün maç var mı sorusunun da cevabı belli oldu.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR 6 AĞUSTOS?

Liglerde sezon arası boyunca takımlar hazırlık maçları ve çeşitli çalışmalarlara antrenmanlarını sürdürdü. UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Feyenoord ile Fenerbahçe bugün karşılaşacak. İşte 6 Ağustos bu akşamın :

Norveç 1. Ligi
Sogndal - Hodd | 19:00
Asane - Lyn Oslo | 20:00
Egersund - Lilleström | 20:00
Ranheim - Moss | 20:00

Bugün hangi maçlar var netleşti! 6 Ağustos Avrupa’da maç programı


Raufoss - Kongsvinger | 20:00
Skeid - Mjondalen | 20:00
Stabaek - Aalesund | 20:00
Start - Odd | 20:00

Hazırlık Maçı
Arsenal - Villarreal | 20:00 | Yayın Yok
Real Betis - Como | 21:30 | TRT Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Salzburg - Club Brugge | 20:00
Feyenoord - Fenerbahçe | 22:00 | S Sport, S Sport Plus

UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme
Rigas Skola - Kuopion | 20:00

Bugün hangi maçlar var netleşti! 6 Ağustos Avrupa’da maç programı

BUGÜN FENERBAHÇE'NİN MAÇI VAR MI?

6 Ağustos Çarşamba günü maç programına göre Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Feyenoord ile karşılaşacak. Sarı lacivertli ekip UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Hollanda'nın Feyenoord ekibine konuk olacak.

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#UEFA Şampiyonlar Ligi
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#feyenoord
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