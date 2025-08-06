Bugün hangi maçlar var netleşti! 6 Ağustos Avrupa’da maç programı

Dünyanın her yerinden takip edilen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarış devam ediyor. Fenerbahçe'nin eleme turunda Feyenoord ile karşılaşmasına kısa süre kala bugün maç var mı sorusunun da cevabı belli oldu.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR 6 AĞUSTOS?

Liglerde sezon arası boyunca takımlar hazırlık maçları ve çeşitli çalışmalarlara antrenmanlarını sürdürdü. UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Feyenoord ile Fenerbahçe bugün karşılaşacak. İşte 6 Ağustos bu akşamın maç programı:

Norveç 1. Ligi

Sogndal - Hodd | 19:00

Asane - Lyn Oslo | 20:00

Egersund - Lilleström | 20:00

Ranheim - Moss | 20:00



Raufoss - Kongsvinger | 20:00

Skeid - Mjondalen | 20:00

Stabaek - Aalesund | 20:00

Start - Odd | 20:00

Hazırlık Maçı

Arsenal - Villarreal | 20:00 | Yayın Yok

Real Betis - Como | 21:30 | TRT Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme

Salzburg - Club Brugge | 20:00

Feyenoord - Fenerbahçe | 22:00 | S Sport, S Sport Plus

UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme

Rigas Skola - Kuopion | 20:00

BUGÜN FENERBAHÇE'NİN MAÇI VAR MI?

6 Ağustos Çarşamba günü maç programına göre Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Feyenoord ile karşılaşacak. Sarı lacivertli ekip UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Hollanda'nın Feyenoord ekibine konuk olacak.