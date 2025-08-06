Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? FB Feyenoord karşılaşması oynanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında oynanacak olan FB Feyenoord karşılaşması için bekleyiş devam ediyor. Binlerce taraftar bu akşam oynanacak olan müsabakayı bekliyor.

FENERBAHÇE MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

6 Ağustos Çarşamba günü oynanacak olan karşılaşma De Kuip Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmanın hakemi İsveç Futbol Federasyonundan Glenn Nyberg olurken yardımcılıklarını Mahbod Beigi ve Andreas Söderkvist yapacak. Heyecanla beklenen Fenerbahçe maçı S Sport Plus, S Sport ekranlarında canlı olarak takip edebileceksiniz.

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında oynanacak olan FB Feyenoord müsabakasında sarı lacivertli ekibin yeni transferlerinin de yer alması bekleniyor. John Duran, Archie Brown ve Nelson Semedo'nun yanı sıra geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık forma giyen ve bu sezon bonservisi alınan Milan Skriniar bu akşam şans verilmesi halinde forma giyecek. Merakla beklenen dev mücadele De Kuip Stadı'nda oynanacak.