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 | Sumru Tarhan

Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? FB Feyenoord karşılaşması oynanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Fenerbahçe, Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar ise Fenerbahçe maçının veren kanalları şimdiden araştırmaya başladı. Avrupa'da yarış hız kesmeden devam ediyor.

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Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? FB Feyenoord karşılaşması oynanacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 09:08
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 09:08

3. eleme turu ilk maçında oynanacak olan FB karşılaşması için bekleyiş devam ediyor. Binlerce taraftar bu akşam oynanacak olan müsabakayı bekliyor.

FENERBAHÇE MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

6 Ağustos Çarşamba günü oynanacak olan karşılaşma De Kuip Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmanın hakemi İsveç Futbol Federasyonundan Glenn Nyberg olurken yardımcılıklarını Mahbod Beigi ve Andreas Söderkvist yapacak. Heyecanla beklenen maçı S Sport Plus, S Sport ekranlarında canlı olarak takip edebileceksiniz.

Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? FB Feyenoord karşılaşması oynanacak

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

3. eleme turu ilk maçında oynanacak olan FB Feyenoord müsabakasında sarı lacivertli ekibin yeni transferlerinin de yer alması bekleniyor. John Duran, Archie Brown ve Nelson Semedo'nun yanı sıra geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık forma giyen ve bu sezon bonservisi alınan Milan Skriniar bu akşam şans verilmesi halinde forma giyecek. Merakla beklenen dev mücadele De Kuip Stadı'nda oynanacak.

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