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 | Onur Kaya

UEFA'dan 2 Türk hakeme Konferans Ligi maçlarında görev

UEFA, Zorbay Küçük ve Atilla Karaoğlan'ın yarın oynanacak Konferans Ligi maçlarında görevlendirildiğini duyurdu. TFF'den yapılan açıklamaya göre; Zorbay Küçük Rosenborg-Hammarby maçında, Atilla Karaoğlan ise Vikingur Reykjavik-Brondby maçında düdük çalacak.

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UEFA'dan 2 Türk hakeme Konferans Ligi maçlarında görev
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 04:58
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 04:58

UEFA, FIFA kokartlı hakemler ve 'ı 7 Ağustos Perşembe günü yapılacak üçüncü eleme turu ilk maçlarında görevlendirdi.

ZORBAY KÜÇÜK'E KRİTİK GÖREV

Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Zorbay Küçük, Norveç'in Rosenborg ile İsveç'in Hammarby takımları arasında oynanacak karşılaşma görev alacak. Müsabaka, Norveç'in Trondheim şehrinde yer alan Lerkendal Stadyumu'nda TSİ 19.00'da başlayacak.

UEFA'dan 2 Türk hakeme Konferans Ligi maçlarında görev

Zorbay Küçük'ün yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Furkan Ürün'ün yapacağı maçın dördüncü hakemliğini de Ömer Faruk Turtay üstlenecek. Karşılaşmada Video Yardımcı (VAR) olarak Onur Özütoprak, AVAR olarak ise Davut Dakul Çelik yer alacak.

ATİLLA KARAOĞLAN İZLANDA'DA SAHAYA ÇIKACAK

Atilla Karaoğlan ise İzlanda'nın Vikingur Reykjavik ile Danimarka'nın Brondby takımları arasında oynanacak müsabakayı yönetecek. Karşılaşma, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki Vikingsvöllur Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak.

UEFA'dan 2 Türk hakeme Konferans Ligi maçlarında görev

Mücadelede Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara, dördüncü hakemliği de Ozan Ergün üstlenecek. Müsabakada VAR olarak Erkan Engin, AVAR olarak ise Adnan Deniz Kayatepe görev yapacak.

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ETİKETLER
#Futbol
#UEFA Konferans Ligi
#hakem
#zorbay küçük
#Atilla Karaoğlan
#Spor
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