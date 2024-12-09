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Bugün hangi maçların oynanacağı netleşti! 9 Aralık maç programı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
09 Aralık 2024 17:09 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 17:13
Bugün hangi maçların oynanacağı netleşti! 9 Aralık maç programı

Trendyol Süper Lig, ZTK, Avrupa ve Şampiyonlar Ligi'nde yarış devam ediyor. Binlerce taraftarın yakından takip ettiği karşılaşmaların saati ve kanalı duyuruldu. Bu akşamın maç programında birçok müsabaka yer aldı.

Her gün liglerde oynanan karşılaşmaları izleyen futbolseverler bu akşamın maçlarının yayınlandığı kanalı araştırıyor.

9 Aralık Pazartesi​ akşamı maç programı duyuruldu.

BU AKŞAM MAÇ VAR​ MI 9 ARALIK?

Pazartesi günü oynanacak olan karşılaşmalar şöyle:

Azerbaycan Premier Ligi

Turan - Shamakhi | 18:00 | CBC Sport

Bugün hangi maçların oynanacağı netleşti! 9 Aralık maç programı - 1. Resim

Trendyol 1. Lig

Esenler Erokspor - Ümraniyespor | 20:00 | Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV, tabii Spor 6

Amedspor - Şanlıurfaspor | 20:00 | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV

Trendyol Süper Lig

Gaziantep FK - Ç.Rizespor | 20:00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV

İspanya La Liga 2

Cartagena - Sporting Gijon | 22:30 | S Sport Plus, S Sport 2

Bugün hangi maçların oynanacağı netleşti! 9 Aralık maç programı - 2. Resim

İtalya Serie A

Monza - Udinese | 22:45 | Yayın Yok

Fransa Ligue 2

Metz - Dunkerque HB | 22:45 | Bein Sports 4, beIN Sports Tod TV

İngiltere Premier Lig

West Ham - Wolverhampton | 23:00 | Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV

İspanya La Liga

Getafe - Espanyol | 23:00 | S Sport Plus, S Sport

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Kaynak: TGRT Haber
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