Bugün hangi maçların oynanacağı netleşti! 9 Aralık maç programı
Trendyol Süper Lig, ZTK, Avrupa ve Şampiyonlar Ligi'nde yarış devam ediyor. Binlerce taraftarın yakından takip ettiği karşılaşmaların saati ve kanalı duyuruldu. Bu akşamın maç programında birçok müsabaka yer aldı.
Her gün liglerde oynanan karşılaşmaları izleyen futbolseverler bu akşamın maçlarının yayınlandığı kanalı araştırıyor.
9 Aralık Pazartesi akşamı maç programı duyuruldu.
BU AKŞAM MAÇ VAR MI 9 ARALIK?
Pazartesi günü oynanacak olan karşılaşmalar şöyle:
Azerbaycan Premier Ligi
Turan - Shamakhi | 18:00 | CBC Sport
Trendyol 1. Lig
Esenler Erokspor - Ümraniyespor | 20:00 | Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV, tabii Spor 6
Amedspor - Şanlıurfaspor | 20:00 | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV
Trendyol Süper Lig
Gaziantep FK - Ç.Rizespor | 20:00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV
İspanya La Liga 2
Cartagena - Sporting Gijon | 22:30 | S Sport Plus, S Sport 2
İtalya Serie A
Monza - Udinese | 22:45 | Yayın Yok
Fransa Ligue 2
Metz - Dunkerque HB | 22:45 | Bein Sports 4, beIN Sports Tod TV
İngiltere Premier Lig
West Ham - Wolverhampton | 23:00 | Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV
İspanya La Liga
Getafe - Espanyol | 23:00 | S Sport Plus, S Sport