Bugün hangi maçların oynanacağı netleşti! 9 Aralık maç programı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

09 Aralık 2024 17:09 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 17:13

Trendyol Süper Lig, ZTK, Avrupa ve Şampiyonlar Ligi'nde yarış devam ediyor. Binlerce taraftarın yakından takip ettiği karşılaşmaların saati ve kanalı duyuruldu. Bu akşamın maç programında birçok müsabaka yer aldı.