Bugün İstanbul'da kar yağacak mı, saat kaçta? 6 Şubat MGM hava durumu tahmini

06 Şubat 2025 10:53 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 11:00

İstanbul'da beklenen kar henüz gelmedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bu hafta ülke genelinde kar yağışı etkili oluyor. Binlerce vatandaşlar İstanbul'da kar yağışının başlayacağı saati beklerken yüksek kesimlerde yağış görüldü. Erken saatlerde karla karışık yağmur gözükürken sıcaklıklar düşmeye devam ediyor. 6 Şubat MGM İstanbul hava durumuna göre kar yağışı beklentisi sürüyor.

İstanbul güne yoğun kar yağışı ile uyandı! Meteoroloji karın en fazla görüleceği ilçeleri açıkladı

İstanbul güne yoğun kar yağışı ile uyandı! Meteoroloji karın en fazla görüleceği ilçeleri açıkladı

Milyonlarca İstanbullunun gündeminde kar yağışı yer aldı. 5 Şubat ile 6 Şubat aralığında İstanbul'da beklenen kar yağışı henüz başlamazken gözler hava durumu raporuna çevrildi.

BUGÜN İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI, SAAT KAÇTA?

6 Şubat Perşembe İstanbul hava durumu raporuna göre erken saatlerden itibaren karla karışık yağmur ara ara kendisini gösterecek. Karışık yağışın tüm gün devam etmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

MGM verilerine göre İstanbul'da 5-6 Şubat aralığında kar yağışı yer alıyordu. Hava sıcaklıkları düşüş yaşarken İstanbul'da şehir merkezine değil fakat yüksek kesimlere kar yağdı. Kar yağışının ara ara bugün ve cuma günü de devam etmesi bekleniyor. Yağışın karla karışık olmasından dolayı büyük bir etki olmayacağı tahmin ediliyor.