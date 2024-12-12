Bugün İstanbul’da yağmur var mı? 12 Aralık hava durumu raporu

12 Aralık 2024 11:22 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 11:34

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri aracılığıyla İstanbul, Samsun, Ankara, Çanakkale hava durumunu öğrenebiliyoruz. Son günlerde Marmara Bölgesi'nde hakim olan yağışlar sonrası bugün yağmur yağıp yağmayacağı vatandaşın gündemine yerleşti.

MGM​ 12 Aralık bugünün hava durumu​ tahmin raporunu duyurdu. Kış aylarına girişle beraber soğuk havalar etkisini göstermeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde hakim olan yağmur​ sonrasında olumsuz durumlara karşı uyarı yapılmıştı.

BUGÜN İSTANBUL​'DA YAĞMUR VAR MI 12 ARALIK?

12 Aralık Perşembe günü İstanbul'da kapalı hava hakim oluyor. Erken saatlerden 12.00'ye kadar bazı bölgelerde yağmur yağışı olurken genel olarak yoğun yağmur beklentisi bulunmuyor. Bugün İstanbul'da hava genel olarak kapalı ve bulutlu geçecek.

Hava sıcaklıkları ise 11 derecelerde başlarken gece saatlerine doğru 7-8 derecelere düşecek. Şehir genelinde hissedilen sıcaklık ise 9 - 11 derece aralığında seyir edecek.

BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI?

MGM verilerine göre bugün ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kütahya, Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Kilis çevreleri aralıklı yağışlı hava bekleniyor.

Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kayseri, Sivas ve Çankırı'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur beklentisi olurken Batı ve Doğu Karadeniz ile Ordu, Hatay, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli yağmur beklentisi var.

CUMA GÜNÜ YAĞMUR VAR MI 13 ARALIK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 Aralık Cuma günün hava durumu tahmin haritasını paylaştı. Harita aracılığıyla yarının hava durumunu öğrenebiliyoruz. Yarın İstanbul'da kapalı hava hakim olacak.

Karadeniz Bölgesi'nin çoğunluk kısmında yağmur beklentisi olurken sıcaklıklar 9 derece ile 13 derece aralığında değişenlik gösteriyor.

Ege Bölgesi'nde güneşli ve bulutlu hava hakim olurken sıcaklıklar bazı bölgelerde 16 derecelere kadar çıkacak. Akdeniz Bölgesi'nde güneşli hava beklenirken İç Anadolu'da don ve sis bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise sıcaklıklar -4 derecelere kadar inecek ve kar etkisini sürdürecek.