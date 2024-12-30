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Bugün kandil mi? Regaip Kandili tarihi merak ediliyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
30 Aralık 2024 20:10 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 20:20
Bugün kandil mi? Regaip Kandili tarihi merak ediliyor

Üç Ayların ilk kandili olan Regaip Kandili’ne sayılı günler kalırken vatandaşlar Regaip Kandili tarihini araştırmaya koyuldu.

Regaip Kandili, İslam'daki beş mübarek (Kadir Gecesi ile birlikte) kandil​ gecesinden biridir.

Kökü "meyletmek" anlamlarına gelen regâib sözcüğü, hadis ve fıkıh ilminde bol sevap ve faziletli amel anlamlarında kullanılır.

Bugün kandil mi? Regaip Kandili tarihi merak ediliyor - 1. Resim

BUGÜN KANDİL Mİ?

Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecesi ihya edilen Regaip Kandili 2025 yılında 2 Ocak Perşembe​ gününe denk geliyor.

Bugün kandil mi? Regaip Kandili tarihi merak ediliyor - 2. Resim

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılına ait dini günler takvimini paylaştı.

Takvim bilgisine göre 1 Ocak Çarşamba günü 1 Recep ile başlıyor.

Şaban ayı ise 31 Ocak tarihinde başlıyor.

2025 Ramazan’ın ilk günü ise 1 Mart Cumartesi.

Sıkça Sorulan Sorular
1 Mart 2025.

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Kaynak: TGRT Haber
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