Bugün maç var mı? 2 Ocak Perşembe akşamı karşılaşma programı belli oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

02 Ocak 2025 10:07 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 10:24

Avrupa futbolunu yakından takip eden futbolseverler tarafından bu akşam oynanacak olan karşılaşmalar merak ediliyor. 2 Ocak Perşembe günü maç programına göre Inter ve Atalanta arasında gerçekleşecek İtalya Süper Kupa yarı finali bugün oynanacak.

Süper Lig'de verilen devre arasının ardından karşılaşmaların başlamasına sayılı günler kaldı. Futbolseverler bu dönemde Avrupa futbolu ile yakından ilgilenmeye başladı. 2 Ocak Perşembe günü İtalya Süper Kupa yarı finali ve İskoçya Premier Lig karşılaşmaları oynanacak. BU AKŞAM MAÇ VAR MI 2 OCAK? İtalya Süper Kupa yarı final mücadelesi bugün Inter ile Atalanta​ arasında gerçekleşecek. Saat 22.00'da başlayacak olan karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın kazananı ise Juventus-Milan maçının galibi ile 6 Ocak Pazartesi günü oynayacak. İskoçya Premier Lig'inde bugün oynanacak olan karşılaşmaların detayları ise şöyle: 18:00 Hearts - Motherwell

18:00 Rangers - Celtic

18:00 Aberdeen - Ross County

18:00 Kilmarnock - St. Miren

18:00 St. Johnstone - Hibernian

20:30 Dundee - Dundee United