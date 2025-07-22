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Editor
 | Sumru Tarhan

Bugün maç var mı 22 Temmuz? Hazırlık maçlarının saati belli oldu

Trendyol Süper Lig'de sezon arası devam ederken takımlar hazırlık maçlarına devam ediyor. 22 Temmuz Salı akşamı oynanacak olan maçların saati ve kanalı belli oldu. Futbolseverler bu akşam oynanacak olan maçları canlı olarak takip edecek.

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Bugün maç var mı 22 Temmuz? Hazırlık maçlarının saati belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 10:54
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 10:54

Liglerde şampiyonluk sonrası sezon arası başladı. Dünyanın her yerinden takip edilen liglerde oynanan müsabakalar heyecanla izlenirken bu akşam hangi maçların olduğu netleşti.

BUGÜN MAÇ VAR MI, KİMİN?

, , Bundesliga, gibi liglerde şampiyon belli olurken sezon arası başladı. Sezon arasında takımlar çalışmalara devam etmenin yanında takımlarla hazırlık maçları oynuyor.

Bugün maç var mı 22 Temmuz? Hazırlık maçlarının saati belli oldu

Bu akşamın maç programı ise şöyle:

Club Brugge - Lierse | 15:00 | Yayın Yok
Napoli - Arezzo | 19:00 | Yayın Yok
Monchengladbach - Metalist Kharkiv | 19:00 | Metalist 1925 YouTube
St. Gallen - Villarreal | 20:00 | St. Gallen YouTube
Nancy - Strasbourg | 20:00 | Yayın Yok
Alaves - Athletic Bilbao | 20:00 | Athletic Bilbao YouTube

UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Yarı Final
İngiltere - İtalya | 22:00 | TRT Spor

Bugün maç var mı 22 Temmuz? Hazırlık maçlarının saati belli oldu

GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'de sezon arası devam ederken sarı kırmızılı ekip hazırlık maçlarını sürdürüyor. Galatasaray , 23 Temmuz Çarşamba günü İtalya temsilcisi Cagliari ile karşılaşacak. Yarın 20.30'da başlayacak olan müsabaka S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanırken bir sonraki 26 Temmuz'da Strasbourg, 2 Ağustos Cumartesi günü Lazio ile olacak.

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ETİKETLER
#Futbol
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#Uefa Kadınlar Avrupa Şampiyonası
#Aktüel
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