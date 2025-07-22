Bugün maç var mı 22 Temmuz? Hazırlık maçlarının saati belli oldu

Liglerde şampiyonluk sonrası sezon arası başladı. Dünyanın her yerinden takip edilen liglerde oynanan müsabakalar heyecanla izlenirken bu akşam hangi maçların olduğu netleşti.
Süper Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A gibi liglerde şampiyon belli olurken sezon arası başladı. Sezon arasında takımlar çalışmalara devam etmenin yanında takımlarla hazırlık maçları oynuyor.
Bu akşamın maç programı ise şöyle:
Club Brugge - Lierse | 15:00 | Yayın Yok
Napoli - Arezzo | 19:00 | Yayın Yok
Monchengladbach - Metalist Kharkiv | 19:00 | Metalist 1925 YouTube
St. Gallen - Villarreal | 20:00 | St. Gallen YouTube
Nancy - Strasbourg | 20:00 | Yayın Yok
Alaves - Athletic Bilbao | 20:00 | Athletic Bilbao YouTube
UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Yarı Final
İngiltere - İtalya | 22:00 | TRT Spor
Trendyol Süper Lig'de sezon arası devam ederken sarı kırmızılı ekip hazırlık maçlarını sürdürüyor. Galatasaray , 23 Temmuz Çarşamba günü İtalya temsilcisi Cagliari ile karşılaşacak. Yarın 20.30'da başlayacak olan müsabaka S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanırken bir sonraki hazırlık maçı 26 Temmuz'da Strasbourg, 2 Ağustos Cumartesi günü Lazio ile olacak.