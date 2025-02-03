Bugün maç var mı? 3 Şubat Süper Lig programı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

03 Şubat 2025 11:09 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 11:14

Trendyol Süper Lig, La Liga, Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve ZTK'da oynanan müsabakalar futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. 3 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlar da fikstürle beraber belli oldu.

Tüm dünyada izlenen lig maçlarının tarihi, saati ve kanalı önceden belirleniyor. Şampiyonluk yarışının devam ettiği Trendyol Süper Lig ve ZTK'da bu hafta oynanacak olan karşılaşmaların programı netleşti. BU AKŞAM MAÇ VAR MI 3 ŞUBAT? 3 Şubat Pazartesi günü oynanacak olan maçların programı şöyle: AFC Şampiyonlar Ligi 17:00 | Al Ain - Al Rayyan | Spor Smart, Smart Spor HD

19:00 | Al Sadd - Al Ahli | Spor Smart, Smart Spor HD

19:00 | Esteghlal FC - Al Shorta | Smart Spor 2, Spor Smart 2

21:00 | Al Nassr - Al Wasl | Spor Smart, Smart Spor HD Trendyol Süper Lig 20:00 | Gaziantep FK - Galatasaray | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV İtalya Serie A 22:45 | Cagliari - Lazio | S Sport 2, S Sport Plus BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? İngiltere Premier Lig 23:00 | Chelsea - West Ham | Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV İspanya La Liga 23:00 | Girona - Las Palmas | S Sport, S Sport Plus İngiltere Championship 23:00 | Middlesbrough - Sunderland Portekiz Liga NOS 23:45 | Rio Ave - Porto | S Sport Plus GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA? Bugün Süper Lig'de oynanacak Gaziantep FK - Galatasaray maçı Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. İlgili Haberler Arsenal Manchester City maçı kaç kaç bitti? Arsenal, City'i darmadağın etti Milan Inter maçı kaç kaç bitti? Hakan Çalhanoğlu ilk 11’de oynadı mı merak ediliyor Trio ekibinden Fenerbahçe - Rizespor maçı hakemine geçer not! Galatasaray sert tepki göstermişti