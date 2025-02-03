Bugün maç var mı? 3 Şubat Süper Lig programı
Trendyol Süper Lig, La Liga, Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve ZTK'da oynanan müsabakalar futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. 3 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlar da fikstürle beraber belli oldu.
Tüm dünyada izlenen lig maçlarının tarihi, saati ve kanalı önceden belirleniyor. Şampiyonluk yarışının devam ettiği Trendyol Süper Lig ve ZTK'da bu hafta oynanacak olan karşılaşmaların programı netleşti.
BU AKŞAM MAÇ VAR MI 3 ŞUBAT?
3 Şubat Pazartesi günü oynanacak olan maçların programı şöyle:
AFC Şampiyonlar Ligi
17:00 | Al Ain - Al Rayyan | Spor Smart, Smart Spor HD
19:00 | Al Sadd - Al Ahli | Spor Smart, Smart Spor HD
19:00 | Esteghlal FC - Al Shorta | Smart Spor 2, Spor Smart 2
21:00 | Al Nassr - Al Wasl | Spor Smart, Smart Spor HD
Trendyol Süper Lig
20:00 | Gaziantep FK - Galatasaray | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV
İtalya Serie A
22:45 | Cagliari - Lazio | S Sport 2, S Sport Plus
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
İngiltere Premier Lig
23:00 | Chelsea - West Ham | Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV
İspanya La Liga
23:00 | Girona - Las Palmas | S Sport, S Sport Plus
İngiltere Championship
23:00 | Middlesbrough - Sunderland
Portekiz Liga NOS
23:45 | Rio Ave - Porto | S Sport Plus
GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Bugün Süper Lig'de oynanacak Gaziantep FK - Galatasaray maçı Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.