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Bugün maç var mı? 3 Şubat Süper Lig programı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
03 Şubat 2025 11:09 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 11:14
Bugün maç var mı? 3 Şubat Süper Lig programı

Trendyol Süper Lig, La Liga, Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve ZTK'da oynanan müsabakalar futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. 3 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlar da fikstürle beraber belli oldu.

Tüm dünyada izlenen lig maçlarının tarihi, saati ve kanalı önceden belirleniyor. Şampiyonluk yarışının devam ettiği Trendyol Süper Lig ve ZTK'da bu hafta oynanacak olan karşılaşmaların programı netleşti.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI 3 ŞUBAT?

3 Şubat Pazartesi günü oynanacak olan maçların programı şöyle:

AFC Şampiyonlar Ligi

17:00 | Al Ain - Al Rayyan | Spor Smart, Smart Spor HD
19:00 | Al Sadd - Al Ahli | Spor Smart, Smart Spor HD
19:00 | Esteghlal FC - Al Shorta | Smart Spor 2, Spor Smart 2
21:00 | Al Nassr - Al Wasl | Spor Smart, Smart Spor HD

Trendyol Süper Lig

20:00 | Gaziantep FK - Galatasaray | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV

İtalya Serie A

22:45 | Cagliari - Lazio | S Sport 2, S Sport Plus

Bugün maç var mı? 3 Şubat Süper Lig programı - 1. Resim

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

İngiltere Premier Lig

23:00 | Chelsea - West Ham | Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV

İspanya La Liga

23:00 | Girona - Las Palmas | S Sport, S Sport Plus

İngiltere Championship

23:00 | Middlesbrough - Sunderland

Portekiz Liga NOS

23:45 | Rio Ave - Porto | S Sport Plus

GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Bugün Süper Lig'de oynanacak Gaziantep FK - Galatasaray maçı Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

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Kaynak: TGRT Haber

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