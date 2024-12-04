Bugün ne günü? 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kutlamasına özel çeşitli mesajlar paylaşıldı

04 Aralık 2024 09:03 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 09:15

2024 yılında özel günlerin denk geldiği tarihlerde çeşitli sözler ve mesajlar yayınlanıyor. 4 Aralık Salı gününe giriş yapmamızla beraber vatandaşlar 4 Aralık Dünya Madenciler Günü önemini ve tarihini araştırdı.

Yeraltı kaynaklarımızı en etkin şekilde kullanan madencilerimizin yaşadığı zorluklara farkındalık göstermek ve özel bir gün ile onları mutlu etmek adına 4 Aralık Madenciler Günü olarak kutlanıyor.

İllerde çeşitli etkinlik programlarının yanında sosyal medya hesabından paylaşmak üzere kısa ve anlamlı sözler de paylaşılıyor.

BUGÜN NE GÜNÜ, ÖZEL BİR GÜN MÜ?

4 Aralık, Dünya Madenciler Günü olarak kutlanıyor.

Tüm valilikler bu özel gün için mesaj yayınlarken Manisa Valiliği "4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla, başta 2014 yılında Soma İlçemizde yaşanan elim kazada şehit olanlar olmak üzere bu zorlu mesleği yerine getirirken hayatını kaybeden tüm madencilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum.

Emeği ve alın teri ile çalışarak ülkemizin kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli rol oynayan tüm madencilerimize iş sağlığı ve güvenliği içerisinde bir çalışma ortamı, aileleriyle birlikte huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyorum." sözleri ile kutladı.

4 ARALIK DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

Yeraltının kahramanları olan madencilerin bu özel gününü kutlarım!

Kömür karası elleri ile geleceğimizi aydınlatan madencilerimize teşekkürü borç biliriz.

Emeğin en saf halini çıkartan tüm madencilerimizin özel gününü kutlarım.

Cesaret, emek ve sabır işi olan madencilik, ülkemizde en önemli kaynaklardan olmaya devam ediyor. Gününüz kutlu olsun.

Gökyüzünü görmeden aydınlık getiren kahraman madencilerin gününü kutluyorum.

Hayatımızda önemli olan madenleri çıkartan madencilerimizin emekleri unutulmamalıdır. Emeklerinize teşekkür eder, gününüzü kutlarız.

Zor koşullarda çalışan tüm madencilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz.