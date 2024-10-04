Bugün oynanacak olan maçların saati ve kanalı netleşti

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

04 Ekim 2024 15:59 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 16:08

UEFA Avrupa Ligi, Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de oynanacak olan karşılaşmalar yoğun ilgi görüyor. 4 Ekim Cuma akşamı hangi maçların oynanacağı da TFF tarafından açıklanan takvime göre belli oldu.

Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği Trendyol 1. Lig'de bugünün maç programı netleşti. Heyecanla izlenen lig müsabakaları takip etmek isteyenler TRT Spor üzerinden izleyebilecek. 4 Ekim Süper Lig'de karşılaşma takvimi ve saatleri netleşti. BUGÜN MAÇ VAR MI, HANGİ? 4 Ekim Cuma akşamı gerçekleşecek olan müsabakalar takvime göre şöyle: İtalya Serie A Napoli – Como | 19.30 | S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2 Verona – Venezia | 21.45 | S Sport Plus, CBC Sport Almanya Bundesliga 2 Karlsruhe – Darmstadt 98 | 19.30 | Bein Sports 3, Tivibu Spor 2, beIN Sports Tod TV Paderborn – Jahn Regensburg | 19.30 | Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, beIN Sports Tod TV Almanya Bundesliga Augsburg – Monchengladbach | 21.30 | Bein Sports 4, Tivibu Spor 1, beIN Sports Tod TV BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR 4 EKİM 2024? 4 Ekim Cuma günü birçok ligde karşılaşmalar oynanacak. Yapılan takvime göre günün programı da netleşirken kısa süre kala ilgi yoğunlaştı. Müsabakaların yayınlanacağı kanallar da açıklandı. İspanya La Liga 2 Huesca – Cadiz | 21.30 | S Sport Plus Fransa Ligue 1 Marsilya – Angers | 21.45 | Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV İspanya La Liga Leganes – Valencia | 22.00 | S Sport Plus İngiltere Championship Sunderland – Leeds United | 22.00 | TV 8 Buçuk, Exxen Trendyol 1. Lig Erzurumspor – Boluspor | 20.00 | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV Çorum FK – Iğdırspor | 20.00 | Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV, tabii Spor Trendyol Süper Lig Ç.Rizespor – Antalyaspor | 20.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV İlgili Haberler Avrupa maçlarının ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı 37.300 oldu Gaziantep FK-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Sultanlar Ligi 2024-2025 sezonu ne zaman başlıyor? Maç programı belli oldu