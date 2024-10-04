Bugün oynanacak olan maçların saati ve kanalı netleşti
UEFA Avrupa Ligi, Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de oynanacak olan karşılaşmalar yoğun ilgi görüyor. 4 Ekim Cuma akşamı hangi maçların oynanacağı da TFF tarafından açıklanan takvime göre belli oldu.
Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği Trendyol 1. Lig'de bugünün maç programı netleşti. Heyecanla izlenen lig müsabakaları takip etmek isteyenler TRT Spor üzerinden izleyebilecek.
4 Ekim Süper Lig'de karşılaşma takvimi ve saatleri netleşti.
BUGÜN MAÇ VAR MI, HANGİ?
4 Ekim Cuma akşamı gerçekleşecek olan müsabakalar takvime göre şöyle:
İtalya Serie A
Napoli – Como | 19.30 | S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2
Verona – Venezia | 21.45 | S Sport Plus, CBC Sport
Almanya Bundesliga 2
Karlsruhe – Darmstadt 98 | 19.30 | Bein Sports 3, Tivibu Spor 2, beIN Sports Tod TV
Paderborn – Jahn Regensburg | 19.30 | Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, beIN Sports Tod TV
Almanya Bundesliga
Augsburg – Monchengladbach | 21.30 | Bein Sports 4, Tivibu Spor 1, beIN Sports Tod TV
BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR 4 EKİM 2024?
4 Ekim Cuma günü birçok ligde karşılaşmalar oynanacak. Yapılan takvime göre günün programı da netleşirken kısa süre kala ilgi yoğunlaştı. Müsabakaların yayınlanacağı kanallar da açıklandı.
İspanya La Liga 2
Huesca – Cadiz | 21.30 | S Sport Plus
Fransa Ligue 1
Marsilya – Angers | 21.45 | Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV
İspanya La Liga
Leganes – Valencia | 22.00 | S Sport Plus
İngiltere Championship
Sunderland – Leeds United | 22.00 | TV 8 Buçuk, Exxen
Trendyol 1. Lig
Erzurumspor – Boluspor | 20.00 | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV
Çorum FK – Iğdırspor | 20.00 | Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV, tabii Spor
Trendyol Süper Lig
Ç.Rizespor – Antalyaspor | 20.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV