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Bugün oynanacak olan maçların saati ve kanalı netleşti

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
04 Ekim 2024 15:59 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 16:08
Bugün oynanacak olan maçların saati ve kanalı netleşti

UEFA Avrupa Ligi, Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de oynanacak olan karşılaşmalar yoğun ilgi görüyor. 4 Ekim Cuma akşamı hangi maçların oynanacağı da TFF tarafından açıklanan takvime göre belli oldu.

Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği Trendyol 1. Lig'de bugünün maç programı netleşti. Heyecanla izlenen lig müsabakaları takip etmek isteyenler TRT Spor üzerinden izleyebilecek.

4 Ekim Süper Lig'de karşılaşma takvimi ve saatleri netleşti.

BUGÜN MAÇ VAR MI, HANGİ?

4 Ekim Cuma akşamı gerçekleşecek olan müsabakalar takvime göre şöyle:

İtalya Serie A

Napoli – Como | 19.30 | S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2

Verona – Venezia | 21.45 | S Sport Plus, CBC Sport

Bugün oynanacak olan maçların saati ve kanalı netleşti - 1. Resim

Almanya Bundesliga 2

Karlsruhe – Darmstadt 98 | 19.30 | Bein Sports 3, Tivibu Spor 2, beIN Sports Tod TV

Paderborn – Jahn Regensburg | 19.30 | Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, beIN Sports Tod TV

Almanya Bundesliga

Augsburg – Monchengladbach | 21.30 | Bein Sports 4, Tivibu Spor 1, beIN Sports Tod TV

BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR 4 EKİM 2024?

4 Ekim Cuma günü birçok ligde karşılaşmalar oynanacak. Yapılan takvime göre günün programı da netleşirken kısa süre kala ilgi yoğunlaştı. Müsabakaların yayınlanacağı kanallar da açıklandı.

İspanya La Liga 2

Huesca – Cadiz | 21.30 | S Sport Plus

Fransa Ligue 1

Marsilya – Angers | 21.45 | Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV

Bugün oynanacak olan maçların saati ve kanalı netleşti - 2. Resim

İspanya La Liga

Leganes – Valencia | 22.00 | S Sport Plus

İngiltere Championship

Sunderland – Leeds United | 22.00 | TV 8 Buçuk, Exxen

Trendyol 1. Lig

Erzurumspor – Boluspor | 20.00 | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV

Çorum FK – Iğdırspor | 20.00 | Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV, tabii Spor 

Trendyol Süper Lig

Ç.Rizespor – Antalyaspor | 20.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV

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Kaynak: TGRT Haber

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