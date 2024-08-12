Bugün Para Politika programında Ebru Baki'nin yerine Damla Doğan Tuncel geldi (12 Ağustos)

12 Ağustos 2024 09:08 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 09:20

12 Ağustos günü sabahın erken saatlerinde Sözcü Tv'de yayınlanmaya başlayan Para Politika programında sunucu Ebru Baki'nin yerine Damla Doğan Tuncel yer alırken Ebru Baki yok mu gündeme geldi.

EBRU BAKİ NEDEN YOK 12 AĞUSTOS 2024?

Sözcü Tv'de çeşitli konukların katılımıyla hafta içi her sabah yayınlanan Para Politika'nın sunuculuğunu başarılı sunucu Ebru Baki üstleniyorken bugün yayınlanan bölümde ekranlara gelmedi.

Seyircilerin severek izlediği Baki'nin bugün neden programda yer almadığına dair bilgilendirme yapılmazken yarın yeniden izleyici ile buluşması bekleniyor. Bugün yayınlanan bölümde ise Damla Doğan Tuncel yer alıyor.

Tuncel, daha öncelerde de Baki'nin yokluğunda programda izleyici karşısına çıkmıştı.

EBRU BAKİ PROGRAMDAN AYRILDI MI, NEREDE?

Sunucu Baki, Para Politika programından ayrılmazken bazen ekranlarda yer almadığı günler olabiliyor. Herhangi bir hastalık, iş gibi kişisel durumlarda sunucunun yerine Damla Doğan Tuncel geliyor. Baki'nin bugün neden ekranlarda yer almadığı henüz bilinmezken yarın yeniden programda yer alması bekleniyor.

DAMLA DOĞAN TUNCEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Robert Koleji'nde lise eğitimini 2007 senesinde tamamlayan isim Boğaziçi Üniversitesi Siyasi Bilimler ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü bitirdi.

Birçok yerde staj yaparak kendisini geliştiren Tuncel, TRT Türk kanalında editör olarak çalışma hayatına başlarken Sözcü Tv ekranlarında sunuculuk yapmaya devam ediyor.

1988 senesinde doğan isim sosyal medyada da sevilerek takip ediliyor.