Bugün sabah saatlerinde başlayan Gaziantep su kesintisi yarın 13.00’e kadar devam edecek
2 Ağustos günü 13.00'te başlayan su kesintisi Gaziantep'in birkaç ilçesinde meydana gelirken yarına kadar süreceği belirtildi. Vatandaşlar ise Gaziantep'te sular ne zaman gelecek merak ederken su kesintisi saatleri paylaşıldı.
Bugün öğlen saatlerinde başlayan ve Zırhlı Tugay, Alpaslan, Atatürk, Batıkent, Belkız mahallelerinde meydana gelen su kesintisi henüz bitmezken 3 Ağustos'a kadar devam edeceği belirtildi.
GAZİANTEP SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK 2-3 AĞUSTOS?
Gaski tarafından yapılan açıklamaya göre arıza çalışmaları kapsamında 2 Ağustos 2024 Cuma günü saat 13.00'te başlayan kesinti Ağustos 2024 Cumartesi günü saat 13.00’e kadar devam edecek.
GAZİANTEP'TE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Bugün öğlen saatlerinde başlayan su kesintisi Şahinbey İlçesinin
75. Yıl, Abdulhamit Han, Bülbülzade, Ertuğrul Gazi, Güneş, Güneykent, İbni Sina, Şahintepe, Yeditepe Mahallelerinde geçerli olurken Şehitkamil İlçesinde 5.Zırhlı Tugay, Alpaslan, Atatürk, Batıkent, Belkız, Beykent, Bölge Trafik Çevresi, Burak, Büyükpınar, Çamlıtepe, Erikçe Mesire Alanı, Fıstıklık, Gaziler, Göktürk, Güvenevler, İbrahimli, Karacaahmet, Osmangazi, Yavuzeli Yolu Cezaevi ve Sancaktepe Mahallelerinde geçerli olacak.
Arıza çalışmaları yarın 13.00'te son bulacak.