Bugün sabah saatlerinde başlayan Gaziantep su kesintisi yarın 13.00’e kadar devam edecek

02 Ağustos 2024 19:39 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 19:43

Bugün öğlen saatlerinde başlayan ve Zırhlı Tugay, Alpaslan, Atatürk, Batıkent, Belkız mahallelerinde meydana gelen su kesintisi henüz bitmezken 3 Ağustos'a kadar devam edeceği belirtildi.

GAZİANTEP SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK 2-3 AĞUSTOS?

Gaski tarafından yapılan açıklamaya göre arıza çalışmaları kapsamında 2 Ağustos 2024 Cuma günü saat 13.00'te başlayan kesinti Ağustos 2024 Cumartesi günü saat 13.00’e kadar devam edecek.

GAZİANTEP'TE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Bugün öğlen saatlerinde başlayan su kesintisi Şahinbey İlçesinin

75. Yıl, Abdulhamit Han, Bülbülzade, Ertuğrul Gazi, Güneş, Güneykent, İbni Sina, Şahintepe, Yeditepe Mahallelerinde geçerli olurken Şehitkamil İlçesinde 5.Zırhlı Tugay, Alpaslan, Atatürk, Batıkent, Belkız, Beykent, Bölge Trafik Çevresi, Burak, Büyükpınar, Çamlıtepe, Erikçe Mesire Alanı, Fıstıklık, Gaziler, Göktürk, Güvenevler, İbrahimli, Karacaahmet, Osmangazi, Yavuzeli Yolu Cezaevi ve Sancaktepe Mahallelerinde geçerli olacak.

Arıza çalışmaları yarın 13.00'te son bulacak.