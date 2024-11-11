Bugün sağlık ocakları kapalı mı? Aile hekimleri 5 gün iş bırakma eylemi gerçekleştirecek

11 Kasım 2024 09:11 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 09:23

Sağlık ocaklarında aile hekimlerinin iş bırakma eylemi Aile Hekimleri Sözleşme ve Yönetmeliğini protesto etme amacıyla gerçekleşirken Türk Tabipleri Birliği, 5 günlük iş bırakma olacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

Aile Hekimleri Sözleşme ve Yönetmeliğine tepki gösteren hekimler ve hekim sendikaları 5-6-7 Kasım tarihlerinde iş bırakma eylemi gerçekleştirmişti.

Herhangi bir sonuç alınamaması üzerine 2-6 Aralık tarihlerinde de iş bırakacakları paylaşıldı.

AİLE HEKİMLERİ BUGÜN KAPALI MI, AÇIK MI?

Resmi Gazete'de yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği'ne tepki olarak yapılan grev 5-6-7 Kasım tarihlerinde gerçekleşmişti. 11 Kasım günü sağlık ocaklarında tedavi olmak isteyenler hizmet alabilecek.

Aile hekimleri, 5-6-7 Kasım tarihlerinde gerçekleştirdiği eylemi şu sözlerle duyurmuştu:

"Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu olarak 30.10.2024 tarihinde yayınlanan Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğine karşı paydaşlarımızla birlikte aldığımız karar neticesinde 5-6-7 Kasım tarihlerinde üç gün süreyle iş bırakma kararı alınmıştır."

Yapılan grevin ardından iş bırakma eylemi için yeni tarih belirlendi. Türk Tabipleri Birliği tarafından yapılan sosyal medya duyurusu şöyle oldu:

"Bu gidişi kabul etmiyoruz. "Eziyet Yönetmeliği" geri çekilene kadar eylemlerimiz devam edecektir.

Meslek onurumuz ve halkın sağlığı için; 2-6 Aralık 2024 tarihlerinde 5 gün iş bırakacağımızı Sağlık Bakanlığı'na ve kamuoyuna duyuruyoruz."

SAĞLIK OCAKLARI GREVDE Mİ, NEDEN?

Aile hekimleri 5 - 7 Kasım aralığında iş bırakma eylemi gerçekleştirmişti. Hekimler, Resmi Gazete'de yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği'ne karşı tepkilerini grev ile gösteriyor.

Sağlık ocakları 2-6 Aralık tarihlerinde yeniden grev nedeniyle kapalı olacak.