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Bugün Türkiye’nin maçı var mı? Galler karşılaşmasına kısa süre kaldı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
16 Kasım 2024 18:08 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 18:12
Bugün Türkiye’nin maçı var mı? Galler karşılaşmasına kısa süre kaldı

UEFA Uluslar Ligi'nde yarış sürerken A Milli Futbol Takımımız Galler ile karşılaşacak. İlk müsabaka Galler ile ikinci maç Karadağ ile oynanacak. 16 Kasım bugün Türkiye'nin maçının olup olmadığı merak konusu oldu.

Galler​ - Türkiye​ maçına kısa süre kala Türkiye maçının hangi kanalda yayınlandığı araştırıldı.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Uluslar Ligi'nde Türkiye, Galler ile karşı karşıya gelecek. Hangi kanalda yayınlandığı da duyuruldu.

BUGÜN TÜRKİYE'NİN MAÇI VAR MI 16 KASIM CUMARTESİ?

UEFA Uluslar B Ligi​ 4. Grup'taki 5. maçında bugün Türkiye, Galler ile mücadele edecek. Karşılaşma bugün 20.00'de oynanırken Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda başlayacak.

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TÜRKİYE - GALLER MAÇI MUHTEMEL 11 KADRO

A Milli Futbol Takımımız, maç öncesi Kayseri'ye gitti. Müsabakada muhtemel 11'ler ise şöyle:

Galler: Darlow, Williams, Rodon, Cabongo, Davies, Sheehan, Allen, Wilson, Johnson, James, Harris

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Abdülkerim, Mert, Hakan, İsmail, Arda, Kerem, Yunus, Barış Alper.

TÜRKİYE - GALLER MAÇI HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı​, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta bugün Kayseri'de Galler ile karşılaşıyor.

Müsabaka, canlı olarak TV8 ekranlarında yayınlanacak.

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TÜRKİYE MİLLİ TAKIM MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Bugün oynanacak olan Türkiye - Galler karşılaşması TV8 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Vatandaşlar TV8 ekranlarında karşılaşmayı canlı ve şifresiz olarak takip edebilecek.

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Kaynak: TGRT Haber
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