Bugün Türkiye’nin maçı var mı? Galler karşılaşmasına kısa süre kaldı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

16 Kasım 2024 18:08 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 18:12

UEFA Uluslar Ligi'nde yarış sürerken A Milli Futbol Takımımız Galler ile karşılaşacak. İlk müsabaka Galler ile ikinci maç Karadağ ile oynanacak. 16 Kasım bugün Türkiye'nin maçının olup olmadığı merak konusu oldu.