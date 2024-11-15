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A Milli Takım, Galler maçı hazırlıklarını tamamladı

Editör: Onur Kaya / Kaynak: iHLAS HABER AJANSI
15 Kasım 2024 13:54 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 13:55

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta yarın Kayseri'de oynayacağı Galler karşılaşması öncesinde son antrenmanını yaptı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışma, Teknik Direktör Vincenzo Montella​'nın yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olarak yapıldı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, çabukluk ve rondo çalışmaları yapıldı. Takım, daha sonra 9'a 2 pas çalışmalarıyla devam eden idmanda iletişim ve hız üzerine odaklandı. Basına kapalı olarak yapılan son bölümde ise, Galler​ karşılaşması için hazırlanan taktiksel planların uygulandığı öğrenildi.

A Milli Takım​ kafilesi, çalışmalarını tamamladıktan sonra saat 16.00'da Kayseri​'ye hareket edecek. Milliler, taraftarlarının desteğiyle yarınki zorlu mücadelede galibiyet için sahada olacak. Futbolseverler, bu heyecan verici karşılaşmayı merakla bekliyor.

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Kaynak: iHLAS HABER AJANSI
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