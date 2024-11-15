A Milli Takım, Galler maçı hazırlıklarını tamamladı

15 Kasım 2024 13:54 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 13:55

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta yarın Kayseri'de oynayacağı Galler karşılaşması öncesinde son antrenmanını yaptı.

Milli Takım'da bir sakatlık daha! Deniz Gül'ün yerine Bertuğ Yıldırım alındı

Milli Takım'da bir sakatlık daha! Deniz Gül'ün yerine Bertuğ Yıldırım alındı

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışma, Teknik Direktör Vincenzo Montella​'nın yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olarak yapıldı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, çabukluk ve rondo çalışmaları yapıldı. Takım, daha sonra 9'a 2 pas çalışmalarıyla devam eden idmanda iletişim ve hız üzerine odaklandı. Basına kapalı olarak yapılan son bölümde ise, Galler​ karşılaşması için hazırlanan taktiksel planların uygulandığı öğrenildi.

A Milli Takım​ kafilesi, çalışmalarını tamamladıktan sonra saat 16.00'da Kayseri​'ye hareket edecek. Milliler, taraftarlarının desteğiyle yarınki zorlu mücadelede galibiyet için sahada olacak. Futbolseverler, bu heyecan verici karşılaşmayı merakla bekliyor.