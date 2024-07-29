Bugünün maç programına göre futbol maçı olmazken yarın Fenerbahçe ile Lugano karşılaşacak

29 Temmuz 2024 14:35 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 14:41

Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde sezon arası devam ederken bu akşam maç var mı, yok mu merak edildi. Paris Olimpiyatları'nda yarışmalar oynanırken bu akşam futbol karşılaşması bulunmuyor.

BUGÜN MAÇ VAR MI 29 TEMMUZ?

29 Temmuz Pazartesi günü maç takvimine göre herhangi bir futbol mücadelesi bulunmazken yarın Fenerbahçe ile Lugano karşı karşıya gelecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynanacak olan FB - Lugano mücadelesi 20.30'da oynanacak. Karşılaşmanın hakemi Neil Davies ve Wade Smith olurken dördüncü hakem Sam Barrott olacak.

29 TEMMUZ OLİMPİAT OYUNLARI MAÇ PROGRAMINDA KİMLER VAR?