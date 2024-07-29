Bugünün maç programına göre futbol maçı olmazken yarın Fenerbahçe ile Lugano karşılaşacak
Süper Lig'de sezon arası devam ederken takımlar kadrolarını güçlendirmek adına transferler yapmaya devam ediyor. Futbolseverler ise 29 Temmuz günü bugün maç var mı araştırırken maç takvimine göre bugün herhangi bir karşılaşma bulunmuyor.
Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde sezon arası devam ederken bu akşam maç var mı, yok mu merak edildi. Paris Olimpiyatları'nda yarışmalar oynanırken bu akşam futbol karşılaşması bulunmuyor.
BUGÜN MAÇ VAR MI 29 TEMMUZ?
29 Temmuz Pazartesi günü maç takvimine göre herhangi bir futbol mücadelesi bulunmazken yarın Fenerbahçe ile Lugano karşı karşıya gelecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynanacak olan FB - Lugano mücadelesi 20.30'da oynanacak. Karşılaşmanın hakemi Neil Davies ve Wade Smith olurken dördüncü hakem Sam Barrott olacak.
29 TEMMUZ OLİMPİAT OYUNLARI MAÇ PROGRAMINDA KİMLER VAR?
Bugün saat 10.00'da Atıcılık alanında (Trap) - Oğuzhan Tüzün yarışırken 10.15'te Atıcılık branşında (10m Havalı Tabanca) Karma Takım mücadele etti.
9:30 - 14.00 - 19.30'da Badminton branşında Neslihan Yiğit Arın yarışırken 12.00 - 16.30 - 21.00 Boks branşında 60kg - Gizem Özer yarıştı.
10.30 - 20:00'de Eskrim branşında Nisanur Erbil ve 10.30 -15:15 Okçuluk branşında (Klasik Yay) Erkek Takım - Mete Gazoz, Ulaş Tümer, Abdullah Yıldırmış mücadelesi gerçekleşecek.
11.00 - 21:00'de Masa Tenisi sporunda Sibel Altınkaya yer alacak ve 10.00'da Voleybol branşında Kadınlar A Milli Takım Grup Maçı gerçekleşecek.
13.00'te Yelken branşında (IQ Foil) Merve Vatan yarışırken 12.00'de Yüzme branşında 800m Serbest - Kuzey Tunçelli yarıştı.
22.00'de ise yüzme branşında 100m Sırtüstü - Berke Saka olacak.