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Burç tarihleri 2025: Burç tarihleri değişti mi, hangi burç hangi güne ve aya denk gelir?

Astroloji meraklıları arasında her yıl tartışmaların odağında yer alan burç tarihleri, 2025 yaklaşırken yine gündemde. “Burç tarihleri değişti mi?” veya “Hangi burç hangi aya denk geliyor?” soruları, bu konuyla ilgilenenlerin sıklıkla merak ettiği noktalar. Bu içerikte, burç tarihleri 2025 yılı özelinde konuşulsa da, aslında alışılagelmiş tarihlerde köklü bir değişiklik olup olmadığına yanıt arıyoruz.

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Burç tarihleri 2025: Burç tarihleri değişti mi, hangi burç hangi güne ve aya denk gelir?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.03.2025
saat ikonu 17:23
|
GÜNCELLEME:
06.03.2025
saat ikonu 17:23

Kimi zaman günlük yaşamımızın eğlenceli bir parçası olan astroloji, kimileri için daha derin bir merak konusu. Özellikle internette dolaşan “NASA burçları yeniden düzenledi” veya “13. burç eklendi” gibi haberler, kafaları karıştırmaya devam ediyor. Bu söylentilerin ardından, “Burç tarihleri gerçekten güncellendi mi, yoksa bu bir şehir efsanesi mi?” sorusu yeniden gündeme taşınıyor. Bu yazımızda, burçların geleneksel sıralamasından astrolojik hesaplamaların dayandığı güneşin konumuna kadar pek çok detayı bulacaksınız.

BURÇ TARİHLERİ NELERDİR?

Zodyak kuşağı 12 takımyıldızdan oluşur ve geleneksel Batı astrolojisinde güneşin bu takımyıldızlardan geçişi temel alınarak burç tarihleri belirlenir. Astrologlar, bir yılın hemen hemen 365 gününü Koç’tan Balık’a uzanan bir dizi takımyıldız arasında bölerler. Bu, milattan öncesine dayanan bir model olup, Batlamyus gibi isimlerin antik çağdaki çalışmalarıyla popülerlik kazanmıştır. Dolayısıyla modern astrolojinin temel taşı hâline gelmiştir.

Günümüzde, burç tarihleri 21 Mart – 20 Nisan arasında Koç, 21 Nisan – 20 Mayıs arasında Boğa, 21 Mayıs – 21 Haziran arasında İkizler, 22 Haziran – 22 Temmuz arasında Yengeç, 23 Temmuz – 23 Ağustos arasında Aslan, 24 Ağustos – 23 Eylül arasında Başak, 24 Eylül – 23 Ekim arasında Terazi, 24 Ekim – 22 Kasım arasında Akrep, 23 Kasım – 21 Aralık arasında Yay, 22 Aralık – 20 Ocak arasında Oğlak, 21 Ocak – 19 Şubat arasında Kova, 20 Şubat – 20 Mart arasında Balık şeklinde sıralanır. Elbette bu tarihler çeşitli kaynaklarda bir gün oynama payı bırakacak şekilde de geçebilir.

12 BURÇ SIRALAMASI VE ‘13. BURÇ’ İDDİALARI

12 burcun sırasıyla Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık şeklinde listelendiğini görürüz. Bu sıralama, güneşin ekliptik hattaki yolculuğu esas alınarak oluşturulmuştur. Ancak son yıllarda sıkça gündeme gelen “Ophiuchus” (Yılan Taşıyıcısı) adlı takımyıldızın da zodyak kuşağında yer aldığı öne sürülerek 13. burç iddiası dile getirilir. NASA’nın bu konuda bir açıklama yaptığı söylentileri internette dolaşsa da, kurumun resmî açıklamalarında 13. burcun astrolojiye eklenmesi gibi bir durum onaylanmaz.

Çoğu astrolog ve astronom, Yılan Taşıyıcısı takımyıldızının zodyak kuşağında bulunmakla birlikte, geleneksel astroloji hesaplamalarında yer almamasını kabul edilmiş bir yaklaşım olarak görür. Bunun sebeplerinden biri, astrolojinin güncel astronomik gerçeklere değil, geleneksel sistemlere ve mevsimsel döngülere dayanmasıdır. Bu yüzden 12 burç sıralaması hâlâ Batı astrolojisinin temelinde korunan bir düzendir.

2025 YILI İÇİN ÖZEL BİR DEĞİŞİKLİK VAR MI?

Zaman zaman ortaya atılan “2025 yılında burçlar değişiyor” söylemi, çoğunlukla asılsızdır. Batı astrolojisinde kullanılan tropikal zodyak sistemi, güneşin mevsimsel döngülere göre konumunu esas alır ve takvimsel bir değişim beklenmez. Ancak günümüzde astronomide “presesyon” denilen, dünyanın ekseninin zaman içinde kayması sonucu yıldızların konumlarında uzun vadeli farklılaşmalar olduğu bilinir. Bu durum astrolojik hesaplamaları etkileyebilecek olsa da, Batı astrolojisinde kabul gören burç tarihlerini aniden değiştirmez.

Yani 2025 yılında Koç burcunun başlayacağı tarih ya da Oğlak burcunun bitişiyle ilgili dramatik bir değişiklik söz konusu değildir. Yine de astrolojik uygulamalarda güncel astronomik verilerin mi yoksa geleneksel takvimin mi baz alınacağına dair tartışmalar sürüyor. Buna rağmen, popüler astroloji dünyasında genellikle aynı tarihlere sadık kalınır.

BURÇ TARİHLERİNİN HESABI VE GÜN ÖRNEKLERİ

Burç tarihlerinin belirlenmesinde güneşin konumu ölçüt alınır. Güneş, yaklaşık her 30 günde bir farklı zodyak burcuna girer ve bu geçişler genellikle ayın 20’si ile 23’ü arasında gerçekleşir. Örneğin, 20 Şubat’ta doğan bir kişi Balık burcu olarak kabul edilir. Ancak bazı kaynaklarda 19 Şubat – 19 Mart arası Balık olarak yazarken, diğerlerinde 20 Şubat – 20 Mart olarak geçmesi, bu bir günlük farklılıktan kaynaklanır.

Benzer şekilde, 20 Ocak tarihinden sonra doğanlar Kova burcu kabul edilirken, 19 Ocak’ta doğanlar Oğlak burcu sayılır. Burada esas olan, yılın her döneminde güneşin zodyak kuşağında hangi derecede bulunduğudur. Bazı astroloji siteleri veya kaynaklar, bu tarihleri her yıl güncelleyebilir, ancak temel mantık aynıdır: Güneşin gökyüzündeki konumuna göre burçlar sırasıyla Koç’tan Balık’a dek ilerler.

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Sıkça Sorulan Sorular

Burç tarihleri nelerdir?
Genellikle 21 Mart – 20 Nisan Koç, 21 Nisan – 20 Mayıs Boğa, 21 Mayıs – 21 Haziran İkizler, 22 Haziran – 22 Temmuz Yengeç, 23 Temmuz – 23 Ağustos Aslan, 24 Ağustos – 23 Eylül Başak, 24 Eylül – 23 Ekim Terazi, 24 Ekim – 22 Kasım Akrep, 23 Kasım – 21 Aralık Yay, 22 Aralık – 20 Ocak Oğlak, 21 Ocak – 19 Şubat Kova, 20 Şubat – 20 Mart Balık şeklindedir. Birkaç günlük oynama kaynaklara göre değişebilir.
12 burç sıralaması nasıl?
Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık sırasını izler. Bu sıralama, güneşin zodyaktaki hareketini yansıtır.
12 ayda hangi burçlar vardır?
Her ay yaklaşık 30 günlük bir dönemi kapsayacak şekilde sıralanırlar. Örneğin, Nisan’ın büyük kısmı Koç burcuna, Mayıs ise Boğa burcuna denk gelir. Ay sonlarında bir burçtan diğerine geçiş olur.
20 Şubat Kova mı Balık mı?
Çoğunlukla 20 Şubat doğumlular Balık burcu olarak kabul edilir. Ancak bazen bu tarih Kova’nın son günüyle çakışabileceği için, astroloji kaynaklarında ufak farklılıklar bulunabilir.
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