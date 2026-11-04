TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 21:53
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 21:55

Burs alabilirsiniz ne demek? KYK burs sonuçları açıklanıyor

KYK burs alabilirsiniz ne demek olduğu sonuç ekranında görüntüleyenlerce merak ediliyor. KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için öğrencilerin bekleyişi sürüyor. 12-16 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen 2026-2027 eğitim öğretim yılı burs ve kredi başvurularının ardından gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Bu hafta içerisinde erişime açılması beklenen KYK burs başvuru sonuçları, e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulanabilecek. Başvuru yapan öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaparak Burs / Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama ekranına ulaşabilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin taahhütname onayı, ödeme tarihleri ve aylık burs tutarlarına ilişkin ayrıntılar da gündeme gelecek. Burs alabilirsiniz ne demek? KYK burs alabilirsiniz anlamı netleşti.

Avatar
Editor
 TGRT Haber
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Burs alabilirsiniz ne demek? KYK burs sonuçları açıklanıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 21:53
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 21:55

Üniversite öğrencilerinin eğitim hayatları boyunca yararlanmak için başvurduğu burs ve sürecinde sonuç takvimi merak ediliyor. 12-16 Ekim tarihlerinde alınan başvuruların ardından tarafından yapılacak duyuru beklenirken, öğrenciler KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve sonuç sorgulama işleminin nasıl gerçekleştirileceğini araştırıyor. üzerinden yayımlanacak sonuç ekranında burs veya kredi durumunu öğrenebilecek olan adayların, başvuru sonrasında tamamlamaları gereken işlemlere ilişkin ayrıntıları da takip etmesi gerekiyor. Özellikle sonuçların açıklanmasının ardından taahhütname onayı ve ilk ödeme takvimi öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Burs alabilirsiniz ne demek? Detaylar…

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANIYOR

12-16 Ekim tarihleri arasında e-Devlet Kapısı üzerinden alınan KYK burs ve kredi başvurularının ardından öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılı sonuçları için bekleyişe geçti. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanacak burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Başvuru sürecini tamamlayan üniversite öğrencileri, sonuçların ilan edilmesinin ardından herhangi bir fiziki işlem yapmadan dijital ortamda sorgulama gerçekleştirebilecek. Sonuç ekranı, e-Devlet Kapısı üzerinden öğrencilerin erişimine sunulacak.

Burs alabilirsiniz ne demek? KYK burs sonuçları açıklanıyor

KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarını öğrenmek isteyen adayların öncelikle turkiye.gov.tr adresine giriş yapması gerekiyor. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı hizmetleri arasında bulunan "Burs / Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama" sayfasını açabilecek. İlgili ekran üzerinden başvurularına ilişkin sonuç bilgilerine ulaşabilecek olan öğrenciler, kendilerine sunulan burs veya kredi durumunu bu sayfadan kontrol edebilecek.

Sonuçların açıklanmasının ardından burs ya da kredi almaya hak kazanan öğrencilerin tamamlaması gereken işlemler de bulunuyor. Özellikle burs hakkı kazanan adayların e-Devlet üzerinden Burs/Kredi Taahhütname Onayı işlemini gerçekleştirmesi gerekiyor. Sonuç duyurusunda belirtilen son tarihe kadar taahhütname onayını vermeyen öğrencilerin burs hakkı iptal ediliyor ve ödeme yapılmıyor.

Burs alabilirsiniz ne demek? KYK burs sonuçları açıklanıyor

BURS ALABİLİRSİNİZ NE DEMEK?

KYK burs başvuru sonuç ekranında yer alan "Burs alabilirsiniz." ifadesi, öğrencinin başvurusunun kabul edildiği ve kendisine geri ödemesiz burs desteği sağlanacağı anlamına geliyor. Bu ifadeyi sonuç ekranında gören öğrenciler, öğrenim hayatları boyunca normal öğrenim süreleri kapsamında burs desteğinden yararlanabiliyor. Burs desteği, öğrencinin eğitim gördüğü programın normal süresi boyunca aylık olarak ödeniyor. Ön lisans ve lisans programlarında öğrenim gören öğrenciler, kendi programlarının normal öğrenim süreleri esas alınarak burs alabiliyor.

Burs alabilirsiniz ne demek? KYK burs sonuçları açıklanıyor

Ancak burs almaya hak kazanmak, ödeme işlemlerinin kendiliğinden tamamlanacağı anlamına gelmiyor. Öğrencilerin e-Devlet üzerinden Burs/Kredi Taahhütname Onayı işlemini de gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu onayın sonuç açıklama duyurusunda belirtilen son tarihe kadar verilmemesi halinde öğrencinin burs hakkı iptal ediliyor ve kendisine ödeme yapılmıyor. Dolayısıyla sonuç ekranında "Burs alabilirsiniz." yazan öğrencilerin, burs desteğinden yararlanabilmek için taahhütname onayını zamanında tamamlaması gerekiyor.

KYK bursunun en önemli özelliklerinden biri geri ödemesiz olması. Burs almaya hak kazanan öğrenciler, mezuniyetlerinin ardından aldıkları burs tutarını devlete geri ödemiyor. Burs ödemeleri, öğrencinin öğrenim gördüğü bölümün normal eğitim süresi boyunca devam ediyor. Ön lisans programlarında bu süre 2 yıl, lisans programlarında ise 4 yıl olacak.

Burs alabilirsiniz ne demek? KYK burs sonuçları açıklanıyor

KYK BURS ÖDEMELERİ NE KADAR, GERİ ÖDEMESİZ Mİ?

KYK burs ve öğrenim kredisi tutarları, öğrencilerin eğitim seviyelerine göre farklılık gösteriyor. Ön lisans ve lisans öğrencilerine aylık 4.000 TL, yüksek lisans öğrencilerine 8.000 TL, doktora öğrencilerine ise 12.000 TL ödeme yapılıyordu. Burs ve kredi tutarları, öğrencilerin öğrenim düzeylerine göre belirlenirken ilk defa burs veya kredi almaya hak kazanan öğrenciler için ödemeler müracaat edilen öğretim yılının başlangıcı olan ekim ayını da kapsıyor.

İlk defa burs veya öğrenim kredisi alacak öğrencilerin ödemeleri, başvuruda bulundukları öğretim yılının ekim ayından itibaren normal öğrenim süreleri boyunca gerçekleştiriliyor. Aylık ödemeler ise öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre düzenleniyor. KYK burs ve kredi ödemeleri her ayın 6'sı ile 10'u arasında hesaplara yatırılıyor.

Burs alabilirsiniz ne demek? KYK burs sonuçları açıklanıyor

2026-2027 eğitim öğretim yılı için KYK burs ve kredi ücretlerinde de yeni bir düzenleme bekleniyor. Mevcut tutarların ön lisans ve lisans öğrencileri için 4.000 TL, yüksek lisans öğrencileri için 8.000 TL ve doktora öğrencileri için 12.000 TL olduğu belirtilirken yeni eğitim öğretim yılına ilişkin zamlı burs ve kredi miktarlarının aralık ayının sonunda yapılacak açıklamayla duyurulması bekleniyor.

KYK BURSU HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

  • Başarısız olma
  • Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma
  • Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama
  • Öğretim kurumunun kapatılması
  • Bakanlığımız yurtlarından “yurttan çıkarma cezası” alma
  • Öğrencinin kesin hükümle mahkûm olması
  • Öncelikli öğrenciler hariç, öğrencinin yurt içinde yükseköğrenim görmekteyken yurt dışında bir yükseköğretim programına kaydolması
  • Hesaba aktarılan bursun altı ay içerisinde çekilmemesi
  • Öğrencinin gerçeğe aykırı bilgi ve belge sunması
  • Vatandaşlıktan çıkma/çıkarılma
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Öğrenim kredisi alabilirsiniz ne demek? KYK bursu bekleyenlerin merak ettiği soru
ETİKETLER
#E-Devlet
#burs
#KYK
#gençlik ve spor bakanlığı
#öğrenim kredisi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.