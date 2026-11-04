Burs alabilirsiniz ne demek? KYK burs sonuçları açıklanıyor

Üniversite öğrencilerinin eğitim hayatları boyunca yararlanmak için başvurduğu KYK burs ve öğrenim kredisi sürecinde sonuç takvimi merak ediliyor. 12-16 Ekim tarihlerinde alınan başvuruların ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak duyuru beklenirken, öğrenciler KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve sonuç sorgulama işleminin nasıl gerçekleştirileceğini araştırıyor. e-Devlet üzerinden yayımlanacak sonuç ekranında burs veya kredi durumunu öğrenebilecek olan adayların, başvuru sonrasında tamamlamaları gereken işlemlere ilişkin ayrıntıları da takip etmesi gerekiyor. Özellikle sonuçların açıklanmasının ardından taahhütname onayı ve ilk ödeme takvimi öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Burs alabilirsiniz ne demek? Detaylar…

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANIYOR

12-16 Ekim tarihleri arasında e-Devlet Kapısı üzerinden alınan KYK burs ve kredi başvurularının ardından öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılı sonuçları için bekleyişe geçti. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanacak burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Başvuru sürecini tamamlayan üniversite öğrencileri, sonuçların ilan edilmesinin ardından herhangi bir fiziki işlem yapmadan dijital ortamda sorgulama gerçekleştirebilecek. Sonuç ekranı, e-Devlet Kapısı üzerinden öğrencilerin erişimine sunulacak.

KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarını öğrenmek isteyen adayların öncelikle turkiye.gov.tr adresine giriş yapması gerekiyor. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı hizmetleri arasında bulunan "Burs / Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama" sayfasını açabilecek. İlgili ekran üzerinden başvurularına ilişkin sonuç bilgilerine ulaşabilecek olan öğrenciler, kendilerine sunulan burs veya kredi durumunu bu sayfadan kontrol edebilecek.

Sonuçların açıklanmasının ardından burs ya da kredi almaya hak kazanan öğrencilerin tamamlaması gereken işlemler de bulunuyor. Özellikle burs hakkı kazanan adayların e-Devlet üzerinden Burs/Kredi Taahhütname Onayı işlemini gerçekleştirmesi gerekiyor. Sonuç duyurusunda belirtilen son tarihe kadar taahhütname onayını vermeyen öğrencilerin burs hakkı iptal ediliyor ve ödeme yapılmıyor.

BURS ALABİLİRSİNİZ NE DEMEK?

KYK burs başvuru sonuç ekranında yer alan "Burs alabilirsiniz." ifadesi, öğrencinin başvurusunun kabul edildiği ve kendisine geri ödemesiz burs desteği sağlanacağı anlamına geliyor. Bu ifadeyi sonuç ekranında gören öğrenciler, öğrenim hayatları boyunca normal öğrenim süreleri kapsamında burs desteğinden yararlanabiliyor. Burs desteği, öğrencinin eğitim gördüğü programın normal süresi boyunca aylık olarak ödeniyor. Ön lisans ve lisans programlarında öğrenim gören öğrenciler, kendi programlarının normal öğrenim süreleri esas alınarak burs alabiliyor.

Ancak burs almaya hak kazanmak, ödeme işlemlerinin kendiliğinden tamamlanacağı anlamına gelmiyor. Öğrencilerin e-Devlet üzerinden Burs/Kredi Taahhütname Onayı işlemini de gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu onayın sonuç açıklama duyurusunda belirtilen son tarihe kadar verilmemesi halinde öğrencinin burs hakkı iptal ediliyor ve kendisine ödeme yapılmıyor. Dolayısıyla sonuç ekranında "Burs alabilirsiniz." yazan öğrencilerin, burs desteğinden yararlanabilmek için taahhütname onayını zamanında tamamlaması gerekiyor.

KYK bursunun en önemli özelliklerinden biri geri ödemesiz olması. Burs almaya hak kazanan öğrenciler, mezuniyetlerinin ardından aldıkları burs tutarını devlete geri ödemiyor. Burs ödemeleri, öğrencinin öğrenim gördüğü bölümün normal eğitim süresi boyunca devam ediyor. Ön lisans programlarında bu süre 2 yıl, lisans programlarında ise 4 yıl olacak.

KYK BURS ÖDEMELERİ NE KADAR, GERİ ÖDEMESİZ Mİ?

KYK burs ve öğrenim kredisi tutarları, öğrencilerin eğitim seviyelerine göre farklılık gösteriyor. Ön lisans ve lisans öğrencilerine aylık 4.000 TL, yüksek lisans öğrencilerine 8.000 TL, doktora öğrencilerine ise 12.000 TL ödeme yapılıyordu. Burs ve kredi tutarları, öğrencilerin öğrenim düzeylerine göre belirlenirken ilk defa burs veya kredi almaya hak kazanan öğrenciler için ödemeler müracaat edilen öğretim yılının başlangıcı olan ekim ayını da kapsıyor.

İlk defa burs veya öğrenim kredisi alacak öğrencilerin ödemeleri, başvuruda bulundukları öğretim yılının ekim ayından itibaren normal öğrenim süreleri boyunca gerçekleştiriliyor. Aylık ödemeler ise öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre düzenleniyor. KYK burs ve kredi ödemeleri her ayın 6'sı ile 10'u arasında hesaplara yatırılıyor.

2026-2027 eğitim öğretim yılı için KYK burs ve kredi ücretlerinde de yeni bir düzenleme bekleniyor. Mevcut tutarların ön lisans ve lisans öğrencileri için 4.000 TL, yüksek lisans öğrencileri için 8.000 TL ve doktora öğrencileri için 12.000 TL olduğu belirtilirken yeni eğitim öğretim yılına ilişkin zamlı burs ve kredi miktarlarının aralık ayının sonunda yapılacak açıklamayla duyurulması bekleniyor.

KYK BURSU HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?