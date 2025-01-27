Bursa deprem bölgesi mi? 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından gündem oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

27 Ocak 2025 13:55 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 14:15

AFAD tarafından açıklanan bilgilere göre bugün (27 Ocak 2025) merkez üssü Bursa'nın Nilüfer ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından endişelenen vatandaşlar Bursa'da büyük deprem bekleniyor mu sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Ayrıca Bursa'nın deprem bölgesi olup olmadığı da gündem oldu.

27 Ocak 2025 tarihinde Bursa'nın Nilüfer​ ilçesinde saat 13:43 sıralarında deprem​ meydana geldi. AFAD tarafından açıklanan bilgilere göre deprem 4.0 şiddetinde ve 9.74 km derinlikte yaşandı. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar Bursa​'nın deprem bölgesi olup olmadığını araştırmaya başladı. BURSA DEPREM BÖLGESİ Mİ? Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından açıklanan bilgilere göre Bursa 1. derece deprem kuşağı içerisinde yer almaktadır. Kuzey Anadolu Fayının etkisi altında olan Bursa'da depreme neden olabilecek en önemli fay; doğuda Derekızık-Burhaniye köyleri ile batıda Uluabat Gölü arasında uzanan yaklaşık 45 km uzunlukta olan bursa fayıdır. Marmara'da bulunan Geyve-İznik-Gemlik fayı, Yenişehir-Bursa-Manyas fayı da Bursa'yı etkileyebilecek depremler oluşturabilir. BURSA'DA DEPREM BEKLENİYOR MU SON DAKİKA? Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, geçtiğimiz aylarda Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen deprem panelinde 5,5 ve üzeri deprem üretebilecek nitelikte 500 fay hattı bulunduğunu belirtti. Bu fayların geçtiği 24 kent için uyarıda bulunan Aysun Aykan, Bursa'da 624 yıldır kırılmayan bir fay hattının bulunduğunu ve kırılması halinde 7'den büyük deprem olabileceğini ifade etti. İlgili Haberler Bursa'da deprem mi oldu? Sarsıntı İstanbul'da hissedildi