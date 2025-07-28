Bursa elektrik kesintisi 28 Temmuz! UEDAŞ İnegöl, Nilüfer, Gemlik, Harmancık'ta elektriklerin geleceği saati duyurdu

UEDAŞ günlük olarak elektrik kesintilerinin yaşanacağı bölgeleri ve kesinti bitiş saatini paylaşıyor. Bursa elektrik kesintisi yaşanacak olan bölgeler duyuruldu. Vatandaşlar elektriklerin geleceği saati bekliyor.

BURSA ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 TEMMUZ

Yıldırım Cumalıkızık'ta bazı bölgelerde yaşanan kesinti bugün 15.00'e kadar sürecek. Yıldırım Baruthane BİLAÇLI, 1.BİLİR, BURGAZ, 2.BAŞ, 1.ULUDAĞ, 1.OCAK, 1.SAKARYA, TEYYARECİ MEHMET ALİ, 1.KIRCAALİ, 1.YENİCE bölgelerinde 13.00'te başlayan arıza çalışması 17.00'de tamamlanacak.

Bursa Nilüfer Korubaşı Mahallesi'nde 7.KORUBAŞI, 10.KORUBAŞI, 12.KORUBAŞI, 12.KORUBAŞI, 5.KORUBAŞI, 9.KORUBAŞI, 2.KORUBAŞI, 11.KORUBAŞI, 13.KORUBAŞI, KORUBAŞI YOLU KÖY, 1.KORUBAŞI ve 6.KORUBAŞI sokaklarında kesinti 17.00'de sona erecek. Nilüfer Cumhuriyet Mahallesi'nde ise 13.00 ile 16.00 aralığında kesinti yaşanacak.

Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşanan arıza 13.00 ile 17.00 aralığında yaşanacak.

BURSA ELEKTRİK KESİNTİSİ İNEGÖL

28 Temmuz Pazartesi günü İnegöl'ün bazı bölgelerinde planlı elektrik kesintisi yaşanıyor. Boğazköy, Sungurpaşa ve Çayırlı'da 09.00'da başlayan arıza 17.00'ye kadar devam edecek. Gürsü'da 14.00 ile 17.00 aralığında Hasanköy, Hasandede, Dağlar, Çelebi ve Çamlar'da kesinti yaşanacağı belirtildi.