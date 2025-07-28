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 | Sumru Tarhan

Bursa elektrik kesintisi 28 Temmuz! UEDAŞ İnegöl, Nilüfer, Gemlik, Harmancık'ta elektriklerin geleceği saati duyurdu

Bursa elektrik kesintisinin biteceği saat UEDAŞ tarafından duyuruldu. 28 Temmuz Pazartesi günü meydana gelen elektrik kesintisi İnegöl, Yıldırım, Nilüfer bölgelerinde etkili olurken biteceği saat de duyuruldu.

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Bursa elektrik kesintisi 28 Temmuz! UEDAŞ İnegöl, Nilüfer, Gemlik, Harmancık'ta elektriklerin geleceği saati duyurdu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 13:52
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 13:52

UEDAŞ günlük olarak elektrik kesintilerinin yaşanacağı bölgeleri ve kesinti bitiş saatini paylaşıyor. yaşanacak olan bölgeler duyuruldu. Vatandaşlar elektriklerin geleceği saati bekliyor.

BURSA ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 TEMMUZ

Cumalıkızık'ta bazı bölgelerde yaşanan kesinti bugün 15.00'e kadar sürecek. Yıldırım Baruthane BİLAÇLI, 1.BİLİR, BURGAZ, 2.BAŞ, 1.ULUDAĞ, 1.OCAK, 1.SAKARYA, TEYYARECİ MEHMET ALİ, 1.KIRCAALİ, 1.YENİCE bölgelerinde 13.00'te başlayan arıza çalışması 17.00'de tamamlanacak.

Bursa elektrik kesintisi 28 Temmuz! UEDAŞ İnegöl, Nilüfer, Gemlik, Harmancık'ta elektriklerin geleceği saati duyurdu

Bursa Korubaşı Mahallesi'nde 7.KORUBAŞI, 10.KORUBAŞI, 12.KORUBAŞI, 12.KORUBAŞI, 5.KORUBAŞI, 9.KORUBAŞI, 2.KORUBAŞI, 11.KORUBAŞI, 13.KORUBAŞI, KORUBAŞI YOLU KÖY, 1.KORUBAŞI ve 6.KORUBAŞI sokaklarında kesinti 17.00'de sona erecek. Nilüfer Cumhuriyet Mahallesi'nde ise 13.00 ile 16.00 aralığında kesinti yaşanacak.

Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşanan arıza 13.00 ile 17.00 aralığında yaşanacak.

Bursa elektrik kesintisi 28 Temmuz! UEDAŞ İnegöl, Nilüfer, Gemlik, Harmancık'ta elektriklerin geleceği saati duyurdu

BURSA ELEKTRİK KESİNTİSİ İNEGÖL

28 Temmuz Pazartesi günü 'ün bazı bölgelerinde planlı elektrik kesintisi yaşanıyor. Boğazköy, Sungurpaşa ve Çayırlı'da 09.00'da başlayan arıza 17.00'ye kadar devam edecek. Gürsü'da 14.00 ile 17.00 aralığında Hasanköy, Hasandede, Dağlar, Çelebi ve Çamlar'da kesinti yaşanacağı belirtildi.

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#Uedaş
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