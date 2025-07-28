Kayseri elektrik kesintisi son dakika! Pınarbaşı, Kocasinan, Melikgazi, Sarıoğlan elektrikler ne zaman gelecek?

Bugün sabah saatlerinde başlayan elektrik kesintisinde çalışmalar sürerken Pınarbaşı, Kocasinan, Melikgazi, Sarıoğlan bölgelerinde uzun süreli kesinti yaşanıyor. 28 Temmuz Kayseri elektrik kesintisi son dakika bilgileri paylaşıldı.

KAYSERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ SON DAKİKA

28 Temmuz Pazartesi Kayseri'de meydana gelecek olan elektrik kesintilerinin bilgileri paylaşıldı. Bugün birçok ilçede bakım çalışması gerçekleştirilirken çalışmaların biteceği saat de duyuruldu.

Pınarbaşı KARAHACILI MAH. KARAHACILI KÜM.EV. VE CİVARLARINDA bölgesinde 08.30'da başlayan kesinti 17.30'a kadar devam ederken SARIOĞLAN bölgesinde ILICA MAH. ILICA SOK., 610. KÜM.EV, SİVAS CAD., 608.SOK., 604.SOK., 615.KÜM.EV. ve civarlarında arıza çalışmaları 17.30'a kadar sürecek.

Sarıoğlan ILICA MAH. SİVAS CAD., 607.SOK., 615.KÜM.EV., 609.SOK., 608.SOK. ve civarlarında kesinti 17.30'a kadar devam edecek.

KAYSERİ MELİKGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Bugün Melikgazi'de 08.45'te başlayan arıza KIRANARDI MAH. ADA 1.SOK., ENDÜRLÜK CAD., HARMAN SOK., AKŞEHİRLİOĞLU CAD., CEVİZLİK CAD., KARADUT 1.SOK., AYDIN SOK., ŞEHİT MEHMET KIRIM CAD., YEŞİLDERE CAD., ALİDAĞ CAD., NİLÜFER CAD., CEVHER 1.SOK., ÇAY 1.SOK., 2889.SOK., 2950.SOK., 2888.SOK., 2896.SOK., 2891. SOK. VE CİVARLARINDA / ERENKÖY MAH. ARDIÇTEPE CAD., 1535. SOK. VE CİVARLARINDA etkili olurken 17.00'de sonlanacak.

Melikgazi GÜRPINAR MAH. KUTUPZADE CAD. bölgesinde kesinti 13.00'e kadar sürecek. 11.30'da başlayacak olan BECEN MAH. 1565.SOK., ARAPÇAY SOK., SAYFİYE SOK., 1566.SOK., ALANKENT SOK., BAYRAKLI SOK., 1560.SOK., YEŞİM SOK., YEŞİLÖZ SOK., KÜBA CAMİİ GEÇ.SOK., KÜBA CAMİ SOK., ADAHAN SOK. bölge kesintileri 17.00'de tamamlanacak. BECEN MAH. BÜYÜKKENT SOK., BAĞLARARASI SOK., BURHANİYE SOK. civarında ise arıza 14.30'a kadar sürecek.

Kocasinan SEYRANİ MAH. GÜMÜŞCÜ SOK., AKIN SOK., LEFKOŞE SOK., NARİNCE SOK., KARDEŞ ŞEHİRLER CAD., CAN SOK., FEKE SOK., NARİNCE ÇIK. SOK., LEFKOŞE GEÇ. SOK., NARİNCE GEÇ. SOK., ULUBEL SOK., BANAZ ÇIK. SOK., BALIKSU SOK., DEREBAŞI SOK., BANAZ SOK., AKARCA SOK., BAHARGÜL SOK, AKDUMAN SOK., DESTE SOK., TAŞGEDİK CAD., BEKİR YILDIZ BULV., BADEMALTI SOK., 3514.SOK. VE CİVARLARINDA / SÜMER YENİ MAH. MORGÜL SOK., GÜZELCE 1.SOK., 3525.SOK., BEKİR YILDIZ BULV., SALUR MAH. 5025. SOK., 5026.SOK., 5029. SOK bölgelerinde 08.45'te başlaya arıza 12.30'da giderilecek. YAZIR MAH. GÜLÇİN SOK., ATLAS 1.CAD., ŞENBAĞLAR CAD., ATLAS GEÇ. SOK., 4195.SOK bölgelerinde de kesinti 17.30'a kadar devam edecek.

Kocasinan GENERAL EMİR MAH. KAZIM KARABEKİR CAD., HOCA MURTAZA EFENDİ CAD., 4487.SOK., 4483.SOK., 4486.SOK., 4485. SOK., 4484.SOK., 4477. SOK., 4488.SOK., 4489.SOK., 4481. SOK., ERKİLET BULV. VE CİVARLARINDA / ERKİLET MAH. BAHAR GEÇİDİ SOK., BAHAR SOK., ERKİLET BULV., 4510. SOK. bölgelerinde ise elektrikler 16.45'te gelecek.

Bünyan KARATAY MAH. KARATAY KÜM.EV. civarlarında ise 12.30'da sonlanacak. BÜYÜKTUZHİSAR MAH. 732.SOK., 730.SOK bölgelerinde ise kesinti 17.00'ye kadar sürecek. TOMARZA YEŞİLBAĞ MAH. YEŞİLBAĞ KÜMEEVLER civarında 09.00 itibarıyla başlayan bakım çalışmaları 12.00'ye kadar sürecek. Bünyan BÜYÜKTUZHİSAR MAH. VE CİVARLARINDA / SULTANHANI MAH. SULTANHANI KÜMEEVLER bölgesinde kesinti 17.30'a kadar sürecek.

Hacılar İncesu bölgesininin AKYAZI MAH. KAYSERİ CAD., BOYDAK ÇIK. SOK., ÇİGDEM ÇIK. SOK. VE CİVARLARINDA / FIRINÖNÜ MAH. 1311.SOK. VE CİVARLARINDA / ERCİYES MAH. 5828.SOK., KAYSERİ CAD., ZEDERE SOK., MERİÇ SOK., ATEŞLER SOK. civarında arıza 12.00'de giderilecek.