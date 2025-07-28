Erzincan’da otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışma anı kamerada

Erzincan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda bir otomobil ile seyir halindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada, elektrikli bisikletin üzerinde bulunan iki çocuk, aracın çarpmasıyla yola savruldu. Çocuklardan F.A., yaralandı.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı çocuk, daha sonra Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı F.A.’nın yoğun bakımda tedavisine devam edildiği öğrenildi. Polis ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulundu.