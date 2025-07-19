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 | Sumru Tarhan

Bursa Uludağ Üniversitesi taban puanları 2024! ÖSYM YKS sonuçlarını açıkladı

Bursa Uludağ Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması 2024 yılında yayımlanmıştı. Bu yıl YKS sonuçları 19 Temmuz'da açıklanırken adaylar tercihler için okulların taban puanlarını araştırıyor.

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Bursa Uludağ Üniversitesi taban puanları 2024! ÖSYM YKS sonuçlarını açıkladı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.07.2025
saat ikonu 11:02
|
GÜNCELLEME:
19.07.2025
saat ikonu 11:02

Milyonlarca öğrencinin katıldığı sınavında sonuçlar bugün duyuruldu. tarafından yapılan açıklamaya göre sonuçlar belli olurken Bursa Uludağ Üniversitesi taban puanları da gündeme geldi.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2024

2024 yılı Bursa Uludağ Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları tablosu şöyle:

TIP FAKÜLTESİ
: 500,93772

Taban Başarı Sırası: 10.165

Tavan Puan: 535,50766

Tavan Başarı Sırası: 1.443

Puan Türü: SAY

Bursa Uludağ Üniversitesi taban puanları 2024! ÖSYM YKS sonuçlarını açıkladı

EĞİTİM FAKÜLTESİ
Sınıf Öğretmenliği:

Taban: 373,02 | Sıra: 73.788

Tavan: 443,13 | Sıra: 5.966 | EA

Okul Öncesi Öğretmenliği:

Taban: 424,58 | Sıra: 11.511

Tavan: 463,34 | Sıra: 1.775 | SÖZ

Fen Bilgisi Öğretmenliği:

Taban: 290,23 | Sıra: 299.694

Tavan: 421,25 | Sıra: 61.944 | SAY

Bursa Uludağ Üniversitesi taban puanları 2024! ÖSYM YKS sonuçlarını açıkladı

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği:

Taban: 383,15 | Sıra: 56.815

Tavan: 424,01 | Sıra: 11.804 | SÖZ

İlköğretim Matematik Öğretmenliği:

Taban: 320,78 | Sıra: 206.596

Tavan: 433,28 | Sıra: 51.576 | SAY

Özel Eğitim Öğretmenliği:

Taban: 441,88 | Sıra: 5.075

Tavan: 471,97 | Sıra: 1.142 | SÖZ

İngilizce Öğretmenliği:

Taban: 446,04 | Sıra: 9.539

Tavan: 479,23 | Sıra: 3.821 | DİL

Bursa Uludağ Üniversitesi taban puanları 2024! ÖSYM YKS sonuçlarını açıkladı

Fransızca Öğretmenliği:

Taban: 382,58 | Sıra: 31.788

Tavan: 444,00 | Sıra: 10.031 | DİL

Almanca Öğretmenliği:

Taban: 392,48 | Sıra: 27.637

Tavan: 456,51 | Sıra: 7.361 | DİL

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği:

Taban: 439,99 | Sıra: 46.116

Tavan: 470,72 | Sıra: 24.875

Elektrik-Elektronik Mühendisliği:

Taban: 423,38 | Sıra: 60.036

Tavan: 451,04 | Sıra: 37.788

Bursa Uludağ Üniversitesi taban puanları 2024! ÖSYM YKS sonuçlarını açıkladı

Makine Mühendisliği:

Taban: 407,28 | Sıra: 75.176

Tavan: 453,52 | Sıra: 36.044

Endüstri Mühendisliği:

Taban: 425,50 | Sıra: 58.181

Tavan: 462,59 | Sıra: 29.909

İnşaat Mühendisliği:

Taban: 329,69 | Sıra: 186.346

Tavan: 381,65 | Sıra: 103.256

Bursa Uludağ Üniversitesi taban puanları 2024! ÖSYM YKS sonuçlarını açıkladı

Çevre Mühendisliği:

Taban: 290,83 | Sıra: 297.334

Tavan: 332,83 | Sıra: 179.677

HUKUK FAKÜLTESİ
Taban Puan: 410,16926

Taban Sıra: 24.427

Tavan Puan: 429,56119

Tavan Sıra: 11.340

Puan Türü: EA

PSİKOLOJİ
Taban Puan: 386,74

Taban Sıra: 51.371

Tavan Puan: 430,97

Tavan Sıra: 10.607

Bursa Uludağ Üniversitesi taban puanları 2024! ÖSYM YKS sonuçlarını açıkladı

Puan Türü: EA

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Taban: 461,45 | Sıra: 30.722

Tavan: 477,58 | Sıra: 20.995 | SAY

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ (Bazı Bölümler)
Biyoloji: 289,59 – 342,19 (Sıralar: 302.075 – 161.612)

Fizik: 285,08 – 395,04

Kimya: 302,98 – 344,17

Matematik: 329,61 – 395,58

Felsefe: 278,99 – 323,81 (Sıralar: 515.064 – 217.899)

Tarih: 377,33 – 453,41 (Sıralar: 67.844 – 2.893)

Türk Dili ve Edebiyatı: 379,44 – 450,14 (Sıralar: 63.732 – 3.399)

Sanat Tarihi: 349,85 – 436,25

Coğrafya: 355,22 – 381,98

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#ösym
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#Bursa Uludağ Üniversitesi
#Başarı Sırası
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#Aktüel
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