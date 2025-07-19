Bursa Uludağ Üniversitesi taban puanları 2024! ÖSYM YKS sonuçlarını açıkladı

Milyonlarca öğrencinin katıldığı YKS sınavında sonuçlar bugün duyuruldu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre sonuçlar belli olurken Bursa Uludağ Üniversitesi taban puanları da gündeme geldi.
2024 yılı Bursa Uludağ Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları tablosu şöyle:
TIP FAKÜLTESİ
Taban Puan: 500,93772
Taban Başarı Sırası: 10.165
Tavan Puan: 535,50766
Tavan Başarı Sırası: 1.443
Puan Türü: SAY
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Sınıf Öğretmenliği:
Taban: 373,02 | Sıra: 73.788
Tavan: 443,13 | Sıra: 5.966 | EA
Okul Öncesi Öğretmenliği:
Taban: 424,58 | Sıra: 11.511
Tavan: 463,34 | Sıra: 1.775 | SÖZ
Fen Bilgisi Öğretmenliği:
Taban: 290,23 | Sıra: 299.694
Tavan: 421,25 | Sıra: 61.944 | SAY
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği:
Taban: 383,15 | Sıra: 56.815
Tavan: 424,01 | Sıra: 11.804 | SÖZ
İlköğretim Matematik Öğretmenliği:
Taban: 320,78 | Sıra: 206.596
Tavan: 433,28 | Sıra: 51.576 | SAY
Özel Eğitim Öğretmenliği:
Taban: 441,88 | Sıra: 5.075
Tavan: 471,97 | Sıra: 1.142 | SÖZ
İngilizce Öğretmenliği:
Taban: 446,04 | Sıra: 9.539
Tavan: 479,23 | Sıra: 3.821 | DİL
Fransızca Öğretmenliği:
Taban: 382,58 | Sıra: 31.788
Tavan: 444,00 | Sıra: 10.031 | DİL
Almanca Öğretmenliği:
Taban: 392,48 | Sıra: 27.637
Tavan: 456,51 | Sıra: 7.361 | DİL
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği:
Taban: 439,99 | Sıra: 46.116
Tavan: 470,72 | Sıra: 24.875
Elektrik-Elektronik Mühendisliği:
Taban: 423,38 | Sıra: 60.036
Tavan: 451,04 | Sıra: 37.788
Makine Mühendisliği:
Taban: 407,28 | Sıra: 75.176
Tavan: 453,52 | Sıra: 36.044
Endüstri Mühendisliği:
Taban: 425,50 | Sıra: 58.181
Tavan: 462,59 | Sıra: 29.909
İnşaat Mühendisliği:
Taban: 329,69 | Sıra: 186.346
Tavan: 381,65 | Sıra: 103.256
Çevre Mühendisliği:
Taban: 290,83 | Sıra: 297.334
Tavan: 332,83 | Sıra: 179.677
HUKUK FAKÜLTESİ
Taban Puan: 410,16926
Taban Sıra: 24.427
Tavan Puan: 429,56119
Tavan Sıra: 11.340
Puan Türü: EA
PSİKOLOJİ
Taban Puan: 386,74
Taban Sıra: 51.371
Tavan Puan: 430,97
Tavan Sıra: 10.607
Puan Türü: EA
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Taban: 461,45 | Sıra: 30.722
Tavan: 477,58 | Sıra: 20.995 | SAY
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ (Bazı Bölümler)
Biyoloji: 289,59 – 342,19 (Sıralar: 302.075 – 161.612)
Fizik: 285,08 – 395,04
Kimya: 302,98 – 344,17
Matematik: 329,61 – 395,58
Felsefe: 278,99 – 323,81 (Sıralar: 515.064 – 217.899)
Tarih: 377,33 – 453,41 (Sıralar: 67.844 – 2.893)
Türk Dili ve Edebiyatı: 379,44 – 450,14 (Sıralar: 63.732 – 3.399)
Sanat Tarihi: 349,85 – 436,25
Coğrafya: 355,22 – 381,98