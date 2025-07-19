YKS birincileri kim, kaç kişi birinci oldu? 2025 YKS full çeken öğrenci sayısı duyuruldu

2025 yılında uygulanan YKS sınavında sonuçlar bugün açıklandı. Açıklana sonuçların ardından 2025 YKS birincileri ve okulları da duyuruldu.

YKS BİRİNCİLERİ KİM, KAÇ KİŞİ BİRİNCİ OLDU?

Bakan Ersoy, YKS sınavında birinci olan öğrencileri ve okullarını paylaştı.

Bu sene uygulanan sınavda birinci olan öğrenciler şöyle:

"Temel Yeterlilik Testi (TYT) birincimiz Ahmet Eren Özyurtseven, Nizip Fen Lisesi-Gaziantep;

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) birincilerimiz sayısal alanında, Ahmet Eren Özyurtseven, Nizip Fen Lisesi-Gaziantep, sözel alanında Muhammed İsmail Kuşat, Özel Tan Fen Lisesi-Bursa, eşit ağırlık alanında, Muhammed İsmail Kuşat, Özel Tan Fen Lisesi-Bursa;

Yabancı Dil Testi (YDT) birincilerimiz Almanca Elif Yılmaz, İstanbul Erkek Lisesi-İstanbul, Arapça Abdulvahab Burro, Tofaş Fen Lisesi-Bursa, Fransızca Arda Eren Kartal, Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi-İstanbul, İngilizce Mehmet Sarak, Özel İzmir Bahçeşehir Koleji Ellinci Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi-İzmir, Rusça Ediz Doğan Karakoç, Haydarpaşa Lisesi-İstanbul."

YKS KAÇ KİŞİ FULL ÇEKTİ, TAM PUAN ALDI 2025?

2025 yılında uygulanan YKS sınavında birinci olan öğrenciler duyuruldu. TYT ve AYT Sayısal alanda Türkiye birincisi Ahmet Eren Özyurtseven olurken AYT Sözel ve Eşit Ağırlık alanlarında ise Muhammed İsmail Kuşat birinci oldu.,