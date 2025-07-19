YKS 237, 260, 275, 212, 252, 201 puanla hangi üniversiteye girebilirim? 2025 taban puanları

21-22 Haziran'da uygulanan YKS sınavı tamamlandı. Tercih dönemi beklenirken adaylar aldıkları puanla hangi üniversiteye gidebileceğini merak ediyor.

YKS 237, 260, 275, 212, 252, 201 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİREBİLİRİM?

YKS sınav sonuçları bugün itibarıyla erişime açıldı. ÖSYM tarafından açıklanacak olan kılavuz sonrası taban puanları belli olurken adaylar 2024 tavan ve taban puanlarına göre tercih listesini gözden geçirecek.

YKS 256, 222, 225, 226, 227, 228 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİREBİLİRİM?

ÖSYM tarafından 2025 yeni kılavuzu yayınlandıktan sonra taban puanları ve başarı sıralamaları belli olacak. Adaylar bu süreçte geçen yılın taban puanlarına bakarak tercih fikirlerini belirleyecek.