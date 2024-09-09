Bursa’da çeyrek altın değerinde 14 ayar emzik satışı yapılıyor

09 Eylül 2024 10:46 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 10:47

Bursa'da müşteri yoğunluğunu artırmak isteyen bir kuyumcu yüzük, küpe, saat ve bilezik gibi aksesuarlar dışında çeyrek altın değerinde altın emzik satışı yapmaya başladı.

Bursa'da kuyumculuk yapan Bahadır Ablak, işlerini hareketlendirmek için 3 yıldır altın emzik satıyor. Sapı altından üretilen 14 ayar emziğin sadece maddi değerinin olmadığını ifade eden Ablak, insanların bebekliğine dair saklayabilecekleri güzel bir hatıra olduğunu belirtti.

ALTIN EMZİK NE KADAR?

Müşteri trafiğini artırmak için 3 yıldır altın emzikleri raflarında 4 bin 230 liradan satışa sunduklarını belirten kuyumcu Bahadır Ablak; vatandaşların, torunlarına ve akrabaların yeni doğan bebekleri için hediye olarak altın emzik aldıklarını söyledi.

14 ayar altın emzik fiyatının çeyrek altın fiyatında olduğunun altını çizen mağaza sorumlusu Ablak; “Yaklaşık 3 yıldır altın emzik, biberon gibi ürünleri satıyoruz. İnsanlar artık sadece yatırım amaçlı ürünlere yönelerek takı gibi ürünlerden uzaklaşmaya başlamıştı. Biz de bunu değiştirmek için bu ürünlerin satışına başladık.

Herkes çoluğuna çocuğuna torununa bir şeyler almak ister değer verir ama maddi durumu izin vermiyor olabilir. Bir asgari ücretli 4 bin liralık bir çeyrek altın almaya kalkınca bile maddi durumu zorlanıyor. Az önce gördüğünüz emzik bir çeyrek değerine yakın fakat siz bunu torununuza ya da yakınının çocuğuna aldığınızda ona hatıra kalabilecek. Bu hatıraya o çocuk yıllar sonra baktığında bence bana bu kadar değer veriliyordu diyebilecek.” açıklamasında bulundu.

ALTIN EMZİK SAĞLIKLI MI?

Türkiye Standartları Enstitüsü onaylı bebekler için tasarlanan 14 ayar altın emzik modelleri, sağlık açısından herhangi bir zararlı madde içermemekte.

ALTIN BİBERON NE KADAR?

Altın biberon fiyatları yaklaşık olarak 12-13 bin fiyat aralığında yer alıyor.