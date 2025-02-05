Bursa'da kar yağacak mı? Bursa Valiliği uyarı yaptı

05 Şubat 2025 09:04 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 09:24

MGM tarafından yapılan uyarılara göre yurt genelinde hava sıcaklıkları 5 Şubat 2025 Çarşamba gününden itibaren mevsim normallerinin altına inecek. Kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşlar MGM tarafından uyarıldı. MGM'nin yaptığı açıklamaların ardından Bursa'da kar yağacak mı sorusu gündeme geldi. Bursa Valiliği konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

5 Şubat 2025 Çarşamba günü iç ve doğu kesimlerde hava sıcaklıkları 6 ila 12 derece arasında azalacak. Bir hafta boyunca soğuk havanın, kuzey yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklenen rüzgarla birlikte etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) kuzey iç ve doğu kesimlerinde ise kar yağışlarının görüleceğini belirtti.

Meydana gelebilecek kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarına karşı trafiğe çıkacak olan vatandaşlara uyarılar yapıldı.

BURSA'DA KAR YAĞACAK MI 5ŞUBAT?

BursaValiliği tarafından açıklanan bilgilere göre 5 Şubat 2025 Çarşamba günü karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Ani sıcaklık düşüşünün kar yağışı, buzlanma ve don olayı ile yer yer görülebilecek sis olaylarına karşı vatandaşları valilik uyardı.

Valilik tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; 04 Şubat 2025 Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normallerinin altına ineceği tahmin edilmektedir.

Salı ve Çarşamba gününden itibaren bölgemizi etkilemesi beklenen soğuk havayla birlikte; yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı değerlendirilmektedir.

Ani sıcaklık düşüşü, kar yağışı, buzlanma ve don olayı ile yer yer görülebilecek sis olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Geçerlilik Periyodu: 04.02.2025 - 00.00 / 11.02.2025 - 12.00"

Meteorolojik Uyarı ‼️ pic.twitter.com/saCitrAbyu — T.C. Bursa Valiliği (@BursaValiligi)

MGM tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporunda ise bugün ve yarın Bursa'da kar yağışı olması bekleniyor.

09 Şubat 2025 Pazar gününe kadar hava sıcaklıklarının en düşük 1 ila -6 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

En yüksek sıcaklıkların ise 6 ila 7 derece arasında olması bekleniyor.