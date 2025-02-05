İstanbul'da hasretle beklenen kar yağışı başladı: 30 ilçe için alarm verildi

05 Şubat 2025 08:46 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 09:06

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir uyarılar yaptığı İstanbul'da kar yağışı başladı. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı etkisini yer yer arttırdı.

Meteoroloji, AKOM ve valiliğin peş peşe yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da hasretle beklenen kar yağışı başladı. Megaketin yüksek kesimleri özellikle Kartal, Aydos Ormanı ve çevresinde de kar yağışının etkili olduğu görüldü. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı bazı bölgeleri beyaza bürüdü. Yağışların günün ilerleyen saatlerinde daha da şiddetlenmesi bekleniyor.

30 İLÇE İÇİN ALARM VERİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Bayrampaşa, Beykoz, Beylikdüzü, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Şile, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar’da kar; diğer dokuz ilçede ise karla karışık yağmur beklendiğini kaydetti.

KAR KALINLIĞI 10 SANTİMETREYE ULAŞACAK

AKOM yaptığı açıklamada yağışın çarşamba günü başlayıp cuma gününe kadar etkili olacağı bildirilmişti. AKOM’un açıklamasına göre, Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren Cuma sabahına kadar İstanbul genelinde şiddetli rüzgarlarla birlikte kuvvetli kar sağanakları etkili olacak. 40-70 kilometre hızında esmesi beklenen kuzeyli rüzgarların, Karadeniz üzerinden geçerken nemle beslenerek bölgesel kuvvetli kar yağışlarına neden olacağı öngörülüyor. AKOM, mevcut tahminlerin aksine sıcaklıkların 1-2 derece daha düşmesi halinde şehir merkezinde bile 3 ila 10 santimetre arasında kar kalınlığı oluşabileceği uyarısında bulundu. Kar yağışlarının Cuma sabahı itibarıyla hafif yağmura dönüşmesi beklenirken, sıcaklıkların 5-7 derece civarında kış değerlerinde kalmaya devam edeceği belirtildi.