AKOM uyardı, İstanbul'da kar yağışı alarmı! Kriz planı hazır

04 Şubat 2025 20:16 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 20:23

Meteorolojiden İstanbul için kritik uyarı! Şiddetli rüzgarlar ve kuvvetli kar sağanakları Çarşamba öğleden sonra etkisini göstermeye başlayacak. AKOM, şehir genelinde buzlanma, ulaşımda aksama, çatı uçmaları ve don tehlikesine karşı vatandaşları uyarırken, belediye ekipleri kriz planını devreye soktu. Kar kalınlığının bazı bölgelerde 10 santimetreye kadar ulaşabileceği belirtilirken, sert rüzgarların etkisiyle fırtına riskinin de arttığı bildirildi

AKOM İstanbulluları uyardı! Beklenen kar yağışı çok şiddetli geliyor: Her yer buz kesecek

AKOM İstanbulluları uyardı! Beklenen kar yağışı çok şiddetli geliyor: Her yer buz kesecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), beklenen kar yağışına karşı hazırlıklarını tamamladı. Afet İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda AKOM tarafından gerçekleştirilen tatbikatla, olası olumsuz hava koşullarına karşı alınan tedbirler test edildi.

KRİTİK BÖLGELERE MÜDAHALE İÇİN HAZIR

Kar ve buzlanmayla mücadelede toplam 11.916 personel ve 3.375 araç sahada görev yapacak. Yol bakım ekipleri, tuz stoklarını hazır tutarken, kritik bölgelerde anlık müdahaleler için ekipler konumlandırıldı. Ayrıca, evsiz vatandaşlar için barınma hizmetleri artırıldı ve toplu taşımada aksama yaşanmaması adına ek önlemler alındı.

Yetkililer, vatandaşların kış şartlarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, İBB’nin tüm birimleriyle koordineli şekilde çalışacağını duyurdu.

İSTANBUL İÇİN KUVVETLİ KAR VE FIRTINA UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, Çarşamba öğle saatlerinden Cuma sabahına kadar İstanbul genelinde kuvvetli kar sağanaklarının ve şiddetli rüzgarların etkili olacağını duyurdu.

İSTANBUL'DA 10 CM KAR BEKLENİYOR

Hava sıcaklıklarının 4 derece altına düşmesiyle kuzey ilçelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken, 40-70 km/s hızındaki rüzgarların Karadeniz üzerinden nem alarak bölgesel yoğun kar yağışlarına yol açabileceği belirtildi. Şehir merkezinde 3 ila 10 cm arasında kar birikme ihtimali bulunuyor.

AKOM, ulaşımda aksamalar, buzlanma, çatı uçması ve baca gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı. Belediye ekiplerinin yolları açık tutmak için gerekli önlemleri alacağı bildirildi. Kuvvetli rüzgar ve don tehlikesine karşı İstanbulluların dikkatli olması istendi.

AKOM'un sosyal medya hesabından "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, beklenen kar için hazırlıklarını tamamladı. Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM koordinasyonunda gerçekleşen tatbikat ile olumsuz hava koşulları için alınan önlemler test edildi. Yoğun kar yağışı ve buzlanmaya karşı mücadelede 11.916 personel ve 3.375 araç görev yapacak. Tuz stokları, yol bakım çalışmaları, evsizler için barınma hizmetleri ve toplu taşıma tedbirleriyle İstanbul kara hazır." paylaşımı yapıldı.