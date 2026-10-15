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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 18:40
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 18:42

Bursa’da okullar tatil mi? SON DAKİKA 15 Ekim 2026 Bursa Valiliği açıklama yaptı mı?

Yarın okullar tatil mi Bursa öğrenci ve veliler tarafından 16 Ekim tarihi için merak ediliyor. Bursa’da 16 Ekim 2026 Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceği, kentte etkili olması beklenen sağanak yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler, veliler ve eğitim camiası tarafından yakından takip ediliyor. Bursa hava durumu tahminlerinde cuma günü gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı, sıcaklıkların düşeceği ve hafta sonu boyunca yağışlı havanın devam edeceği belirtiliyor. Meteoroloji tahminlerine göre Bursa’da 16 Ekim Cuma günü en düşük sıcaklığın 10, en yüksek sıcaklığın ise 15 derece olması bekleniyor. Bursa’da yarın okullar tatil mi? MGM tarafından Bursa’da hava durumu paylaşıldı.

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 TGRT Haber
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Bursa’da okullar tatil mi? SON DAKİKA 15 Ekim 2026 Bursa Valiliği açıklama yaptı mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 18:40
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 18:42

’da 16 Ekim Cuma günü beklenen kuvvetli sağanak yağış, eğitim-öğretime ilişkin alınabilecek kararları yeniden gündeme taşıdı. Bursa okul tatili haberlerini takip eden öğrenciler ve veliler, cuma günü okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin gelişmeleri araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün beş günlük hava tahmininde Bursa için cuma, cumartesi ve pazar günleri yağışlı hava öngörülürken sıcaklıkların hafta sonu boyunca değişkenlik göstermesi bekleniyor. Pazartesi gününden itibaren ise yağışın yerini parçalı bulutlu havaya bırakacağı tahmin ediliyor. Bursa’da eğitim takvimi ve hava koşullarına ilişkin gelişmeler, 16 Ekim Cuma gününe yönelik gündemin önemli başlıkları arasında bulunuyor. 16 Ekim Bursa’da okullar tatil mi? Detaylar…

BURSA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün beş günlük hava durumu tahminine göre Bursa’da 16 Ekim 2026 Cuma günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gün içerisinde sıcaklıkların en düşük 10, en yüksek 15 derece seviyelerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Perşembe akşamından itibaren başlaması beklenen yağışların cuma günü boyunca aralıklarla devam edeceği, öğle saatlerinden sonra ise gök gürültülü sağanağın etkili olabileceği belirtiliyor. Yağışlı havayla birlikte nem oranının yüzde 96’ya kadar çıkabileceği, rüzgâr hızının ise saatte 12 kilometreye ulaşabileceği öngörülüyor.

Bursa’da okullar tatil mi? SON DAKİKA 15 Ekim 2026 Bursa Valiliği açıklama yaptı mı?

Bursa’da beklenen yağışlı hava nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama risklerine karşı dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle yağışın etkili olduğu saatlerde günlük ulaşım ve açık alandaki faaliyetler açısından hava koşullarının takip edilmesi önem taşıyor. Verilen hava tahminlerinde kuzeyli yönlerden esen rüzgarın bazı bölgelerde daha etkili olabileceği de belirtiliyor. Mudanya, Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde rüzgârın daha belirgin hissedilebileceği tahmin ediliyor.

Bursa’da okullar tatil mi? SON DAKİKA 15 Ekim 2026 Bursa Valiliği açıklama yaptı mı?

Hafta sonu için yapılan tahminlerde de yağışlı havanın Bursa genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor. 17 Ekim Cumartesi günü sıcaklıkların 9 ila 14 derece, 18 Ekim Pazar günü ise 9 ila 19 derece arasında değişeceği öngörülüyor. Böylece cuma günü başlayan yağışlı hava koşullarının hafta sonu boyunca devam etmesi beklenirken sıcaklıklarda günlük değişimler yaşanabileceği tahmin ediliyor.

19 Ekim Pazartesi gününden itibaren Bursa’da yağışlı havanın yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakacağı tahmin ediliyor. Pazartesi günü en düşük sıcaklığın 7, en yüksek sıcaklığın 20 derece olması beklenirken 20 Ekim Salı günü de parçalı bulutlu havanın sürmesi ve sıcaklıkların 8 ila 20 derece arasında seyretmesi öngörülüyor. Yağışın sona ermesiyle gündüz sıcaklıklarının yükselmesi beklenirken sabah ve gece saatlerinde serin hava etkisini sürdürebilir.

BURSA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ 16 EKİM?

15 Ekim Perşembe günü için de Bursa genelinde okulların tatil edildiğine ilişkin bir karar açıklanmadı. Aynı dönemde İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak ve Düzce gibi illerde kuvvetli yağış nedeniyle eğitime ara verildiği, bazı illerde alınan kararların 16 Ekim Cuma gününü de kapsadığı belirtiliyor. Bu gelişmelerin ardından Bursa’da da okulların tatil edilmesi beklentisi oluşmuştu.

Bursa’da okullar tatil mi? SON DAKİKA 15 Ekim 2026 Bursa Valiliği açıklama yaptı mı?

Bursa’da 16 Ekim 2026 Cuma günü okulların tatil edilmesine ilişkin karar, olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrencilerin ve velilerin takip ettiği konular arasında yer alıyor. Şu ana kadar Bursa Valiliği ve Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelindeki resmi ve özel okullarda yüz yüze eğitime ara verildiğine ilişkin bir duyuru yayımlandı. Yeni bir karar alınması halinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin durumuna ilişkin açıklamalar ilgili kurumlar üzerinden takip edilmeye devam edilecek.

Bursa’da cuma günü beklenen sağanak yağışın yanı sıra hafta sonu boyunca devam etmesi öngörülen yağışlar da hava durumu gündeminde yer alıyor. Meteoroloji tahminlerinde sıcaklıkların cuma günü 10 ila 15 derece arasında değişmesi, cumartesi günü 9 ila 14 dereceye gerilemesi ve pazar günü 9 ila 19 derece aralığında seyretmesi bekleniyor. Pazartesi gününden itibaren ise parçalı bulutlu havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Okulların tatil durumu ile ilgili bir gelişme olması halinde haberimizde yer alacaktır.

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ETİKETLER
#bursa
#16 Ekim
#meteoroloji genel müdürlüğü
#Bursa Valiliği
#Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü
#Aktüel
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