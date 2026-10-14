Bursa'da okullar tatil mi? 15 Ekim Bursa’da okulların tatil durumu belli oldu

Bursa'da okulların tatil olup olmama durumu Marmara Bölgesi'nde etkili olan yağışlı hava nedeniyle araştırılıyor. İstanbul Valiliğinin 15 Ekim 2026 Perşembe günü için aldığı eğitim arası kararı ve kamu çalışanlarına yönelik idari izin düzenlemesi sonrasında gözler Bursa'daki gelişmelere çevrildi. İstanbul'da şiddetli yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken suyla kaplanan yollarda yayaların ilerlemekte güçlük çektiği bildirildi. Bursa'da ise perşembe günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji tahminlerinde sıcaklığın 14 ila 17 derece arasında seyretmesi, nem oranının yüksek kalması ve gün içerisinde aralıklı yağışların etkili olması öngörülüyor. Öğrenciler ve veliler, Bursa Valiliğinin eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin duyurularını takip ediyor. Yarın Bursa’da okullar tatil mi? Detaylar…

BURSA HAVA DURUMU

Bursa'da 15 Ekim 2026 Perşembe günü gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine ilişkin paylaşılan tahminlere göre kentte günün en düşük sıcaklığının 14, en yüksek sıcaklığının ise 17 derece civarında olması öngörülüyor. Nem oranının yüzde 94 ile yüzde 96 arasında seyretmesi beklenirken rüzgârın kuzey yönlerden saatte ortalama 9 kilometre hızla esmesi tahmin ediliyor. Saatlik hava tahminlerinde sabahın erken saatlerinden geceye kadar aralıklı yağış ve gök gürültüsü ihtimali bulunuyor. Gün içerisinde sıcaklıkların 12 ila 18 derece arasında değişmesi, rüzgâr hızının ise zaman zaman saatte 36 kilometreye kadar ulaşması bekleniyor.

Bursa'da yağışlı havanın takip eden günlerde de devam edeceği tahmin ediliyor. 16 Ekim Cuma günü sıcaklıkların 11 ila 18 derece, 17 Ekim Cumartesi günü 9 ila 18 derece, 18 Ekim Pazar günü ise 9 ila 19 derece arasında olması bekleniyor. Bu üç günde de gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı, nem oranlarının yüksek seyredeceği ve rüzgâr hızının ortalama saatte 8 ila 10 kilometre arasında kalacağı öngörülüyor. 19 Ekim Pazartesi günü ise yağışların yerini parçalı bulutlu havaya bırakması ve sıcaklıkların 8 ila 19 derece aralığında seyretmesi bekleniyor.

BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ 15 EKİM?

Bursa'da 15 Ekim 2026 Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceği, İstanbul'da alınan kararın ardından öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. İstanbul Valiliği, kentte etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki resmi ve özel eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 15 Ekim Perşembe günü bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Kararın gerekçesi olarak yoğun yağışın ulaşım başta olmak üzere yaşamın farklı alanlarında meydana getirdiği aksaklıklar belirtildi. İstanbul'daki duyuruda kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan belirli personel gruplarının idari izinli sayılacağı da bildirildi.

Bursa’da ise 15 Ekim 2026 Perşembe günü eğitim-öğretime ara verilmesine ilişkin Valilik tarafından alınmış resmi bir karar bulunmuyor. Bursa'da beklenen gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle hava tahminleri de öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin yeni bir karar alınması durumunda Valilik açıklamaları belirleyici olacak.

İstanbul Valiliğinin duyurusunda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile, gazi, malûl gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı belirtildi. Ancak 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel için sağlık, emniyet ve yağmurla mücadele alanlarında çalışan birimlere ilişkin istisna getirildi.

İstanbul’da olduğu gibi Bursa’da okulların tatil edildiği yönünde bir karar alınması durumunda haberimizde ilerleyen dakikalarda yer alacaktır.