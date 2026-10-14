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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 18:31
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 18:33

Kocaeli, Sakarya, Yalova okullar tatil mi? 15 Ekim okullar tatil durumu belli oldu

Sakarya, Yalova, Kocaeli yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt arayan öğrenciler son dakika Valilik açıklamalarını yakından takip ediyor. Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da 15 Ekim 2026 Perşembe günü okulların durumu, etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağışların ardından öğrenciler, veliler ve eğitim camiası gelişmeleri merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bölgeye yönelik yağış uyarılarında sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi riskler sıralanırken, valiliklerin aldığı tedbirler de gündemdeki yerini koruyor. 15 Ekim Yalova, Kocaeli, Sakarya yarın okullar tatil mi? Kocaeli, Sakarya, Yalova okulların tatil durumu ile ilgili son açıklamalar belli oldu.

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Editor
 TGRT Haber
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Kocaeli, Sakarya, Yalova okullar tatil mi? 15 Ekim okullar tatil durumu belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 18:31
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 18:33

, ve ’da 15 Ekim 2026 Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceği, kuvvetli yağış uyarılarının ardından gündeme geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 14-15 Ekim tarihlerini kapsayan değerlendirmelerinde Marmara Bölgesi’nin doğusunda yerel olarak kuvvetli ve şiddetli sağanak yağışların etkili olabileceği bildirildi. Kocaeli Valiliği, Sakarya Valiliği ve Yalova Valiliği tarafından yayımlanan meteorolojik uyarılarda vatandaşların sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olması istendi. Yağışların 15 Ekim Perşembe gününün akşam saatlerine kadar sürmesi beklenirken, öğrenciler ve veliler konusunda yapılacak resmi duyuruları takip ediyor. Yalova, Kocaeli, Sakarya okullar tatil mi? İşte son açıklamalar…

KOCAELİ, SAKARYA, YALOVA HAVA DURUMU

Kocaeli’de sağanak ve gök gürültülü yağış etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün saatlik tahminlerine göre çarşamba günü 18.00’den itibaren başlayacak yağışların perşembe günü boyunca devam etmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı akşam saatlerinde 20 derece civarında ölçülürken gece ve sabah saatlerinde 18 dereceye, perşembe akşamı ise 15 dereceye kadar düşecek. Nem oranının yüzde 92 ile 96 arasında seyredeceği kentte rüzgârın ortalama hızı zaman zaman saatte 20 kilometreye, maksimum hızı ise 47 kilometreye ulaşacak.

Kocaeli, Sakarya, Yalova okullar tatil mi? 15 Ekim okullar tatil durumu belli oldu

Sakarya’da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Çarşamba günü 18.00’den itibaren etkisini göstermesi öngörülen yağışların perşembe günü boyunca sürmesi tahmin ediliyor. Kentte hava sıcaklığı çarşamba akşamı 18 derece civarında olacak, perşembe sabahı 15 dereceye kadar gerileyecek. Öğle saatlerinde 19 dereceye yükselmesi beklenen sıcaklık, akşam saatlerinde yeniden düşerek 14 dereceye kadar inecek. Nem oranının yüzde 91 ile 96 arasında değişeceği Sakarya’da rüzgârın ortalama hızının saatte 18 kilometreye, maksimum hızının ise 39 kilometreye ulaşması bekleniyor.

Kocaeli, Sakarya, Yalova okullar tatil mi? 15 Ekim okullar tatil durumu belli oldu

Yalova’da sağanak ve gök gürültülü yağışla birlikte kuvvetli rüzgâr etkili olacak. Çarşamba akşamı başlayacak yağışların perşembe günü boyunca devam etmesi beklenirken hava sıcaklığı 19 dereceden başlayarak gece saatlerinde 18 dereceye, perşembe akşamında ise 14 dereceye kadar düşecek. Nem oranının yüzde 74 ile 94 arasında seyredeceği kentte rüzgârın ortalama hızının saatte 29 kilometreye, maksimum hızının ise 53 kilometreye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.  

Kocaeli, Sakarya, Yalova okullar tatil mi? 15 Ekim okullar tatil durumu belli oldu

YARIN KOCAELİ OKULLAR TATİL Mİ 15 EKİM?

Kocaeli’de 15 Ekim 2026 Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceği, kent genelinde etkili olması beklenen sağanak yağışlar nedeniyle merak edilen konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre Kocaeli’de 14 Ekim Çarşamba ve 15 Ekim Perşembe günlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlarla birlikte yerel ölçekte kuvvetli rüzgarın etkili olabileceği, ani sel ve su baskını gibi risklerin yaşanabileceği belirtiliyor.  

Kocaeli, Sakarya, Yalova okullar tatil mi? 15 Ekim okullar tatil durumu belli oldu

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle belirli araçların trafiğe çıkışına yönelik tedbir alındığı bildirildi. Buna göre motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin 14 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 06.00’dan 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 23.59’a kadar trafiğe çıkması tedbiren yasaklandı. Söz konusu açıklamada sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklentisine dikkat çekilirken, belirtilen trafik tedbirleri arasında okulların tatil edilmesine ilişkin bir karar yer almadı. 14 Ekim Çarşamba günü için eğitime ara verilmediği bilgisi paylaşılırken, 15 Ekim Perşembe gününe yönelik ayrı bir okul tatili duyurusu da verilen bilgiler arasında bulunmuyor.

Kocaeli’de resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin kararlar bakımından valilik açıklamaları önem taşıyor. Yağışların 15 Ekim akşamına kadar devam etmesinin beklendiği süreçte, okul tatiliyle ilgili yeni bir karar alınması durumunda bunun resmi kanallardan duyurulması gerekiyor. Mevcut bilgilerde 15 Ekim Perşembe günü için il genelindeki okulları kapsayan bir tatil kararı açıklanmış değil. Gelişmeler oldukça ilerleyen saatlerde haberimizde yer alacaktır.

SAKARYA OKULLAR TATİL Mİ 15 EKİM 2026?

Sakarya’da 15 Ekim 2026 Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceği, kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısının ardından gündeme geldi. Sakarya Valiliği tarafından 13 Ekim’de yayımlanan açıklamada, 14 Ekim Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren il genelinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi. Uyarının geçerlilik periyodu 14 Ekim 2026 Çarşamba saat 06.00 ile 15 Ekim 2026 Perşembe saat 23.59 olarak açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere dayanan duyuruda, 12 saat içerisinde metrekareye 51 ila 100 kilogram yağış düşebileceği bilgisi paylaşıldı.

Kocaeli, Sakarya, Yalova okullar tatil mi? 15 Ekim okullar tatil durumu belli oldu

Valiliğin açıklamasında kuvvetli yağışla birlikte yaşanabilecek sel ve su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar risklerine dikkat çekildi. Vatandaşlardan olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Yağış uyarısının 15 Ekim Perşembe gününün sonuna kadar geçerli olması, okul tatili konusunda yapılacak açıklamaların da takip edilmesine neden oldu.

Sakarya Valiliğinin paylaşılan açıklamasında 15 Ekim Perşembe günü okulların tatil edildiğine ilişkin bir karar bulunmuyor. Verilen bilgiler kapsamında Sakarya genelindeki resmi ve özel eğitim kurumlarını kapsayan ayrı bir tatil duyurusu da yer almıyor. Bu nedenle öğrenciler ve veliler, yağışların devam edeceği saatler boyunca valiliğin resmi açıklamalarını takip ediyor. Yeni bir karar alınması halinde bunun kapsamının il geneli mi yoksa belirli bölgeler veya okullarla mı sınırlı olacağı, yayımlanacak duyuruyla netleşecek. Gelişmeler ilerleyen saatlerde haberimizde yer alacak.

15 EKİM YALOVA OKULLAR TATİL Mİ?

Yalova’da 15 Ekim 2026 Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceği de kuvvetli yağış uyarılarının ardından araştırılıyor. Yalova Valiliği tarafından paylaşılan meteorolojik değerlendirmede, Marmara’nın doğusunda şiddetli yağış beklendiği ve Yalova genelinde kuvvetli, yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkili olabileceği belirtildi. Açıklamada yağışlarla birlikte ani sel ve su baskınları, heyelan, yıldırım düşmeleri, yağış sırasında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekildi. Uyarının geçerlilik periyodu 14 Ekim 2026 saat 06.00 ile 15 Ekim 2026 saat 23.59 arasında olacak şekilde duyuruldu.

Kocaeli, Sakarya, Yalova okullar tatil mi? 15 Ekim okullar tatil durumu belli oldu

Yalova Valiliğinin açıklamasında vatandaşlardan olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli, tedbirli ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri istendi. Yağışların 15 Ekim Perşembe akşamına kadar etkisini sürdürmesinin beklendiği bu dönemde, eğitim kurumlarına ilişkin olası kararlar da öğrenciler ve veliler tarafından takip ediliyor. Bununla birlikte meteorolojik uyarı metninde okulların tatil edildiğine ilişkin bir karar bulunmuyor. Paylaşılan bilgilerde Yalova genelindeki resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime ara verildiğini bildiren ayrı bir valilik duyurusu yer almıyor.

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#Kocaeli
#yalova
#Sakarya
#okul tatili
#meteoroloji genel müdürlüğü
#Aktüel
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