Bursa'nın İznik ilçesinde yangına müdahale devam ediyor

27 Ağustos 2024 15:42 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 15:43

Kocaeli Gebze yangın ekipler tarafından söndürüldü! Soğutma çalışmaları devam ediyor

Kocaeli Gebze yangın ekipler tarafından söndürüldü! Soğutma çalışmaları devam ediyor

Bugün öğlen saatlerinde çıkan ormanlık alan yangınında çalışmalar devam ederken Bursa'nın İznik ilçesinde yoğun çalışma sürüyor.

Dumanlar gökyüzüne yükselirken söndürme çalışmaları da sürmekte.

BURSA İZNİK YANGIN SON DAKİKA SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

27 Ağustos günü öğlen saatlerinde İznik'te çıkan yangın henüz kontrol altına alınamazken ekipler söndürme işlemlerine devam ediyor.

Tacir Mahallesi'nde çıkan yangına ihbar üzerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri dahil oldu. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere müdahale henüz bitmedi. Olay yerinden ilk görüntü geldi.