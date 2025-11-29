Bursaspor Fethiyespor maçı hangi kanalda, ne zaman? Canlı yayın bilgileri paylaşıldı

Yarın 15.00'te başlayacak olan Bursaspor Fethiyespor maçı için bekleyiş sürerken canlı yayın bilgileri de paylaşıldı.

BURSASPOR FETHİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

TFF 2. Lig'de oynanacak olan müsabakanın saati 15.00 olarak belirlenirken yayınlandığı kanal da duyuruldu. Karşılaşma yarın Bi Kanal ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Binlerce taraftar Bursaspor maçını Bi Kanal ekranlarından takip edebilecek.

BURSASPOR MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

30 Kasım Pazar gününün maç programına göre Bursaspor ile Fethiyespor yarın 15.00'te mücadele edecek. İki takım galibiyet için mücadele ederken ligde de şampiyonluk yarışı devam ediyor. Nefes kesen karşılaşma Bi Kanal ekranlarından izlenebilecek.