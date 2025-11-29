Menü Kapat
TGRT Haber
13°
Bursaspor Fethiyespor maçı hangi kanalda, ne zaman? Canlı yayın bilgileri paylaşıldı

TFF 2. Lig'de yarın Bursaspor ile Fethiyespor karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen maçın hangi kanalda yayınlandığı da duyuruldu. Bursaspor maçı nereden canlı izleyen sorusunu soranlar için yayın bilgilerini derledik.

Bursaspor Fethiyespor maçı hangi kanalda, ne zaman? Canlı yayın bilgileri paylaşıldı
Yarın 15.00'te başlayacak olan Fethiyespor maçı için bekleyiş sürerken bilgileri de paylaşıldı.

BURSASPOR FETHİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

'de oynanacak olan müsabakanın saati 15.00 olarak belirlenirken yayınlandığı kanal da duyuruldu. Karşılaşma yarın Bi Kanal ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Binlerce taraftar Bursaspor maçını Bi Kanal ekranlarından takip edebilecek.

Bursaspor Fethiyespor maçı hangi kanalda, ne zaman? Canlı yayın bilgileri paylaşıldı

BURSASPOR MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

30 Kasım Pazar gününün maç programına göre Bursaspor ile Fethiyespor yarın 15.00'te mücadele edecek. İki takım galibiyet için mücadele ederken ligde de şampiyonluk yarışı devam ediyor. Nefes kesen karşılaşma Bi Kanal ekranlarından izlenebilecek.

TGRT Haber
