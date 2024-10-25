Bursaspor-Kütahyaspor maçının hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı! Karşılaşmanın başlamasına saatler kaldı

25 Ekim 2024 11:12 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 11:32

TFF 3. Lig'in sekizinci haftası kapsamında Bursaspor kendi evinde Belediye Kütahyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bursaspor-Kütahyaspor maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Karşılaşma 26 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.

Sezona hızlı bir başlangıç yapan Bursaspor​, TFF 3. Lig'de namağlup bir şekilde devam ediyor.

Ligde Karşıyaka'nın hemen arkasından 17 puan ile ikinci sırada yer alan yeşil-beyazlılar bu hafta kendi evinde Kütahyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Maçın başlamasına sayılı günler kala taraftarlar tarafından Bursaspor-Kütahyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

BURSASPOR-KÜTAHYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bursaspor'un resmi internet sitesinden açıkladığı bilgilere göre TFF 3. Lig kapsamında oynanacak olan Kütahyaspor karşılaşması Line TV ekranlarından yayınlanacak.

BURSASPOR-KÜTAHYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Bursaspor-Kütahyaspor maçı 26 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı hakem Fevzi Erdem Akbaş yönetecek.

Akbaş'ın yardımcılıklarını Çağrı Ateş ve Burak Bakırtaş yapacak.

Dördüncü hakem olarak ise Ertuğrul Kösterelioğlu maçta görev alacak.

BURSASPOR-KÜTAHYASPOR MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

TFF 3. Lig'in sekizinci haftası kapsamında oynanacak olan Bursaspor-Kütahyaspor karşılaşmasının biletleri 25 Ekim Cuma günü saat 10.00'da satışa çıkacak.

Bursaspor'un resmi X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamaya göre karşılaşmanın bilet fiyatları ise şöyle: