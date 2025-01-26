Bursaspor maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu! Bugün Tokat Belediye Plevnespor deplasmanına çıkacak

26 Ocak 2025 11:50 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 11:51

Bursaspor bugün Tokat Belediye Plevnespor karşısında deplasman maçına çıkacak. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala Bursaspor maçının hangi kanalda ve saat kaçta başlayacağı gündem oldu. Karşılaşma saat 14.00'de oynanacak.

TFF 3. Lig'de namağlup bir şekilde yoluna devam eden Bursaspor, 40 puan ile birinci sırada yer alıyor. Yeşil-beyazlılar bu sezon oynadıkları 16 maçın 12'sinde galibiyet, 4'ünde ise beraberlik aldı.

Liderliğini devam ettirmek isteyen Bursaspor​ bugün (26 Ocak 2025 Pazar) karşılaşacağı Tokat Belediye Plevnespor maçından galibiyet ile ayrılmayı hedefliyor.

Tokat Belediye Plevnespor ise oynadığı 16 maçın 3'ünde galibiyet, 7'sinde beraberlik ve 6'sında ise mağlubiyet aldı. 16 puan toplayan Tokat Belediye Plevnespor TFF 3. Lig 1. Grup'ta 12. sırada yer alıyor.

Kendi evinde Bursaspor'u yenerek durumu toparlamak isteyen Tokat Belediye Plevnespor maçtan net bir 3 puan almayı hedefliyor.

BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziosmanpaşa Stadyumu'nda oynanacak olan Tokat Belediye Plevnespor-Bursaspor maçı HT Spor ekranlarından yayınlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından geçtiğimiz hafta yapılan duyuruya göre 2. lig ve 3. lig maçlarının yayın hakkını HT Spor satın almıştı.

Bu sezon oynanacak olan karşılaşmalardan her hafta seçilenleri HT Spor ekranlarından yayınlanacak.

TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR-BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 3. Lig 17. hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Tokat Belediye Plevnespor-Bursaspor maçı bugün saat 14.00'de başlayacak.

TFF'nin açıkladığı bilgilere göre karşılaşmayı hakem Burak Demirkıran yönetecek.

Demirkıran'ın yardımcılıklarını ise Hüseyin Can ve Caner Kurt yapacak.

Dördüncü hakem olarak ise karşılaşmada Asen Albayrak görev alacak.