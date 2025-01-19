Bursaspor maçı hangi kanalda? Düzcespor ile bugün karşı karşıya gelecek

19 Ocak 2025 11:01 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 11:17

TFF 3. Lig'in 20. hafta karşılaşmaları kapsamında Bursaspor kendi evinde Düzcespor'u ağırlayacak. Bursaspor-Düzcespor maçı hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Karşılaşma bugün saat 13.30'da başlayacak.

Bursaspor bu sezon TFF 3. Lig'de namağlup olarak liderliğini sürdürmeye devam ediyor.

İkinci yarının ilk maçlarında lider Bursaspor, ikinci sıradaki Düzcespor'u kendi evinde konuk edecek.

Karşılaşmaya saatler kala taraftarlar hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.

BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bursaspor'un sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamaya göre karşılaşma AS TV ve Bursaspor YouTube kanalı üzerinden yayınlanacak.

Bursaspor-Düzcespor maçını YouTube'dan canlı olarak izlemek isteyen taraftarların "Katıl" üyesi olmaları gerekiyor.

BURSASPOR-DÜZCESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak olan Bursaspor-Düzcespor maçı bugün (19 Ocak 2025 Pazar) saat 14.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı Abdullah Volkan Aydın yönetecek.

Aydın'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Kirişçioğlu ve Muhammet Mahmut Delimazı yapaca..

Dördüncü hakem olarak ise Burak Filik karşılaşmada görev alacak.

BURSASPOR-DÜZCESPOR İSTATİSTİKLERİ

Bursaspor bu sezon oynadığı 15 karşılaşmanın 12'sinde galibiyet, 3'ünde ise beraberlik aldı. 39 puan ile en yakın rakibine 11 puan fark atmış durumda.

İkinci sırada yer alan Düzcespor ise 15 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile sahadan ayrıldı.

28 puan ile ikinci sırada yer alan Düzcespor, Bursaspor'u yenerek farkı azaltmayı planlıyor.