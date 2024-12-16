Pablo Martin Batalla Bursaspor ile yollarını ayırdı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
16 Aralık 2024 22:01 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 22:04
TFF 3. Lig takımı Bursaspor'da takımın eski efsanevi futbolcusu olan Arjantinli teknik direktör Pablo Martin Batalla ile yollar ayrıldı.
TFF 3. Lig 1. Grup'ta ilk yarıyı lider bitiren Bursaspor'da son dakika gelişmesi yaşandı. Yeşil-beyazlılar, Arjantinli teknik direktör Pablo Martin Batalla ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Bursaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Teknik direktörümüz Sayın Pablo Martin Batalla ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Verdiği hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür eder, başarılar dileriz."
Bursaspor, TFF 3. Lig'de geride kalan 15 haftada 12 galibiyet ve 3 beraberlikle sahadan ayrıldı.
Kaynak: tgrthaber.com