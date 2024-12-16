Pablo Martin Batalla Bursaspor ile yollarını ayırdı!

16 Aralık 2024 22:01 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 22:04

TFF 3. Lig takımı Bursaspor'da takımın eski efsanevi futbolcusu olan Arjantinli teknik direktör Pablo Martin Batalla ile yollar ayrıldı.

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Adana Demirspor, Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup etti!

TFF 3. Lig 1. Grup'ta ilk yarıyı lider bitiren Bursaspor​'da son dakika gelişmesi yaşandı. Yeşil-beyazlılar, Arjantinli teknik direktör Pablo Martin Batalla ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Bursaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teknik direktörümüz Sayın Pablo Martin Batalla ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Verdiği hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür eder, başarılar dileriz."

Bursaspor, TFF 3. Lig'de geride kalan 15 haftada 12 galibiyet ve 3 beraberlikle sahadan ayrıldı.