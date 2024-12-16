Galatasaray - Trabzonspor maçı canlı anlatım

16 Aralık 2024 20:11 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 21:30

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...

Adana Demirspor, Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup etti!

Adana Demirspor, Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup etti!

Galatasaray​, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Kritik karşılaşma Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak.

CANLI ANLATIM

1'▶️ Maç başladı

8'⚽Mertens topu filelere gönderdi. Maçta skor 1-0 oldu.

16'⚽Ozan Tufan attığı golle skoru eşitledi maça denge geldi.

29'⚽Yunus Akgün attığı golle Galatasaray'ı bir kez daha öne geçirdi.

11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sallai, Mertens, Yunus, Berkan, Sara, Jelert, Torreira, Abdülkerim, Barış

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Serdar Saatçı, Mendy, Eren Elmalı, Lundstram, Ozan Tufan, Cham, Visca, Nwakaeme, Banza.

HAKEM KADROSU

Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki müsabakada Kadir Sağlam düdük çalacak. Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ile Anıl Usta üstlenecek. Mücadelede Erdem Mertoğlu dördüncü hakem olarak görev alacak.