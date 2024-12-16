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Galatasaray - Trabzonspor maçı canlı anlatım

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
16 Aralık 2024 20:11 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 21:30
Galatasaray - Trabzonspor maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...

Galatasaray​, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Kritik karşılaşma Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak.

 

CANLI ANLATIM

1'▶️ Maç başladı

8'⚽Mertens topu filelere gönderdi. Maçta skor 1-0 oldu.

16'⚽Ozan Tufan attığı golle skoru eşitledi maça denge geldi.

29'⚽Yunus Akgün attığı golle Galatasaray'ı bir kez daha öne geçirdi.

 

 

11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sallai, Mertens, Yunus, Berkan, Sara, Jelert, Torreira, Abdülkerim, Barış

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Serdar Saatçı, Mendy, Eren Elmalı, Lundstram, Ozan Tufan, Cham, Visca, Nwakaeme, Banza.

Galatasaray - Club details - Football - Eurosport

HAKEM KADROSU

Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki müsabakada Kadir Sağlam düdük çalacak. Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ile Anıl Usta üstlenecek. Mücadelede Erdem Mertoğlu dördüncü hakem olarak görev alacak.

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Kaynak: tgrthaber.com
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