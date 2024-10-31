Bursaspor-Turgutluspor karşılaşmasının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

31 Ekim 2024 10:46 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 10:47

Ziraat Türkiye Kupası üçüncü ön eleme mücadeleleri kapsamında bugün Bursaspor ile Turgutluspor karşı karşıya gelecek. Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan Bursaspor-Turgutluspor karşılaşmasının hangi kanalda yayınlanacağı ise gündem oldu. Açıklanan bilgilere göre karşılaşma A Spor'da yayınlanacak.

TFF 3. Lig'de mücadele eden Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. ön eleme turu karşılaşmaları kapsamında Turgutluspor ile karşı karşıya gelecek. Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı taraftarlar tarafından merak ediliyor. BURSASPOR-TURGUTLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Bursaspor ve Turgutluspor arasında gerçekleşecek olan Ziraat Türkiye Kupası 3. ön eleme turu karşılaşması bugün (31 Ekim 2024 Perşembe) saat 20.30'da başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmanın hakemi Ömer Şivka olacak. Karşılaşmanın yardımcılıklarını ise Berkay Salman ve Mehmet Ali Yılmaz üstlenecek. Dördüncü hakem olarak ise karşılaşmada Mehmet Furkan Balbay görev alacak. BURSASPOR-TURGUTLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? Bursaspor'un resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Yeşil-beyazlılar ligde oynadıkları son 5 maçın 3'ünde galibiyet 2'sinde ise beraberlik aldı. Turgutluspor ise son 5 karşılaşmanın 3'ünde mağlubiyet 2'sinde beraberlik alarak TFF 3. Lig 4. Grup'un son sırasında yer alıyor. İlgili Haberler Bursaspor'un teknik direktörlüğünü eski oyuncusu Pablo Batalla yapıyor Bursaspor taraftarı takımını yalnız bırakmıyor! Bursaspor'un maçını 42 bin 740 taraftar izledi